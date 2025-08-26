La Xunta convoca 327 plazas de bomberos forestales en plena ola de incendios

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este martes —día en que la provincia de Ourense cumple dos semanas en nivel 2 de alerta por la oleada de fuegos— las convocatorias de 327 plazas de personal laboral para el Servizo de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais (SPIF). En concreto, se trata de 181 plazas de bombero forestal, 75 de bombero forestal-conductor y 71 de jefe de brigada. Según los sindicatos, son plazas que hasta ahora estaban cubiertas de forma temporal. La mitad de esas plazas son de promoción interna y el plazo...