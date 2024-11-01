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Wyoming, a Ayuso, sobre los pasajeros del MV Hondius: "Le van a gustar, vienen en un crucero de lujo, no en un cayuco"

Wyoming, a Ayuso, sobre los pasajeros del MV Hondius: "Le van a gustar, vienen en un crucero de lujo, no en un cayuco"

"La mujer a la que se le llena la boca diciendo que Madrid es tierra de acogida, que cabe todo el mundo, que no se juzga a nadie... ahora no quiere que vengan, precisamente, 14 españoles que van en ese barco", expone Wyoming. "Señora Ayuso ¿los dejamos en un área desierta?", pregunta el presentador. Este indica que esas personas le van a gusta ya que, "van en un crucero de lujo y no en un cayuco". Wyoming cree que, en realidad, a la presidenta madrileña le molesta que vayan al Gómez Ulla en lugar de ir al Zendal.

| etiquetas: wyoming , ayuso , pasajeros del mv hondius , crucero de lujo
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4 comentarios
18 3 2 K 150 actualidad
Pertinax #1 Pertinax *
También los puede alojar en alguno de sus 19 pisos, que no afectan en nada al problema de la vivienda madrileña.
2 K 41
#2 Meinhard
#1 He oído demagogia??? O mejor, mear fuera de tiesto...
3 K 46
Pertinax #3 Pertinax *
#2 Efectivamente. Wyoming es demagogia pura en algunos casos. Haz lo que yo diga, no lo que yo haga.

Y no temas, a mi me cae hasta bien. Pero si lo suyo lo hiciera alguien del PP, inventaría un monólogo que hoy por hoy no existe.
0 K 19
#4 Leon_Bocanegra
He visto la noticia de Wyoming y he entrado a poner algo de los pisos, no sea que se desconfigure meneame.
Pero ya me habían hecho el trabajo.
1 K 25

menéame