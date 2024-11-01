Wyoming, a Ayuso, sobre los pasajeros del MV Hondius: "Le van a gustar, vienen en un crucero de lujo, no en un cayuco"

"La mujer a la que se le llena la boca diciendo que Madrid es tierra de acogida, que cabe todo el mundo, que no se juzga a nadie... ahora no quiere que vengan, precisamente, 14 españoles que van en ese barco", expone Wyoming. "Señora Ayuso ¿los dejamos en un área desierta?", pregunta el presentador. Este indica que esas personas le van a gusta ya que, "van en un crucero de lujo y no en un cayuco". Wyoming cree que, en realidad, a la presidenta madrileña le molesta que vayan al Gómez Ulla en lugar de ir al Zendal.