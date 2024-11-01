WWF convoca en Madrid un gran aullido por el perseguido lobo ibérico

El 20 de septiembre (11:00), en la Plaza del Museo Reina Sofía en Madrid, WWF convoca a la ciudadanía a un gran aullido colectivo por la supervivencia del lobo ibérico, especie emblemática de la fauna europea y una de las más perseguidas. Busca visibilizar el retroceso histórico en su conservación y reclamar que vuelva a estar protegido en España. Subraya que la coexistencia es posible con pagos rápidos y justos de daños y medidas preventivas como cerramientos, mastines o pastores, que pueden reducir los ataques al ganado en más del 90%.