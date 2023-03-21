edición general
Woke, el tan sonado término que irrita al gobernador de Florida, DeSantis, y a otros conservadores

Se convierte en insulto hacia aquellos con valores progresistas, o con puntos de vista de cambios políticos que, según ellos, alterarían radical y negativamente la sociedad. "Ser ‘woke’ es estar bien informado y ser consciente de la opresión y la injusticia sistémicas". "Por eso es una crítica extraña por parte de los conservadores sugerir que estar woke o despierto es algo malo”. "Son realmente expertos en convertir el lenguaje en un arma. Y decir que 'ser woke' es tonto o ridículo, si lo haces lo suficiente, funcionará para algunas personas".

themarquesito #1 themarquesito
Según los abogados del gobernador de Florida, en un juicio en el que se recurría la ley STOP Woke, "woke es la creencia de que en EE.UU existen desigualdades sistémicas y que hay que hacer algo al respecto".
En resumen, que ser woke es ser una persona decente.
MiguelDeUnamano #3 MiguelDeUnamano *
"Ser ‘woke’ es estar bien informado y ser consciente de la opresión y la injusticia sistémicas"

#1 Edito porque ya lo has mecionado tú.

Pues parece que hay cierto consenso entre los "woke" y los "antiwoke". El problema para unos es que son conscientes de que hay que solucionar problemas en la sociedad que tienen que ver con la desigualdad y quienes no son, o dicen que no son, conscientes de la existencia de esos problemas y que no hay nada que mejorar.
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso
#1 la mejor definición de woke viene de un abogado de la derecha antiwoke xD
themarquesito #5 themarquesito
#4 Contratan abogados que son una auténtica porquería¹, con cómicos resultados.

1 Véase: Powell, Sydney; Giuliani, Rudolph; Eastman, John; Cheseboro, Kenneth; Ellis, Jenna.
ur_quan_master #6 ur_quan_master
#1 a ver si lo entiendo. Entonces es como cuando las malas personas se quejan del "buenísimo" aquí en España.

Lo sospechaba.
themarquesito #7 themarquesito
#6 Era obvio, ¿verdad?
ostiayajoder #2 ostiayajoder
El problema de estos macartistas es q llamar 'comunisra' a todo cuando en el mundo no existe el comunismo desde hace decadas es un poco complejo...
