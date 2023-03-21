Woke, el tan sonado término que irrita al gobernador de Florida, DeSantis, y a otros conservadores

Se convierte en insulto hacia aquellos con valores progresistas, o con puntos de vista de cambios políticos que, según ellos, alterarían radical y negativamente la sociedad. "Ser ‘woke’ es estar bien informado y ser consciente de la opresión y la injusticia sistémicas". "Por eso es una crítica extraña por parte de los conservadores sugerir que estar woke o despierto es algo malo”. "Son realmente expertos en convertir el lenguaje en un arma. Y decir que 'ser woke' es tonto o ridículo, si lo haces lo suficiente, funcionará para algunas personas".
En resumen, que ser woke es ser una persona decente.
#1 Edito porque ya lo has mecionado tú.
Pues parece que hay cierto consenso entre los "woke" y los "antiwoke". El problema para unos es que son conscientes de que hay que solucionar problemas en la sociedad que tienen que ver con la desigualdad y quienes no son, o dicen que no son, conscientes de la existencia de esos problemas y que no hay nada que mejorar.
Lo sospechaba.