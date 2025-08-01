Windows 11 y su Modo Oscuro, por fin, funcionarán correctamente

Windows 11 se lanzó el 5 de octubre de 2021, y no ha sido hasta este mismo jueves, 14 de agosto de 2025, que Microsoft ha implementado correctamente el Modo Oscuro. Por desgracia, este arreglo únicamente está disponible en la versión 26100.5061 de Windows 11. Que está dentro del canal Release Preview Channel de Windows 11 24H2 (Build 26100). Dicho de otra forma, una Beta que por ahora únicamente está disponible para Insiders, y por ahora tendremos que esperar la actualización pública.
| etiquetas: windows 11 , modo oscuro , fallos , arreglado
Todavía estoy esperando a que la puñetera barra de tareas recupere la "flexibilidad" que tenía en W10. Supongo que habrá que esperar a 2026 como pronto.
Cuanto más uso Windows por trabajo, más disfruto con mi LMDE en casa.