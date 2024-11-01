edición general
8 meneos
95 clics
WinBoat, la herramienta que integra y ejecuta aplicaciones de Windows en Linux de la mejor manera posible

WinBoat, la herramienta que integra y ejecuta aplicaciones de Windows en Linux de la mejor manera posible

Si trabajas en Linux y de vez en cuando necesitas ejecutar una aplicación que solo existe para Windows, es fácil sentirse entre la espada y la pared. WinBoat irrumpe como una opción distinta: en lugar de una capa de compatibilidad, ejecuta una instancia real de Windows y la integra de forma fluida en tu escritorio. La idea es tan simple como potente: montar un Windows real con Docker y KVM, y mostrar sus ventanas dentro de tu sesión de Linux mediante FreeRDP, como si fuesen nativas.

| etiquetas: winboat , linux , windows , aplicaciones , freerdp , docker , kvm
7 1 1 K 77 tecnología
6 comentarios
7 1 1 K 77 tecnología
#6 nomeves
#4 ya, pero no puedo cerrarla ya.
0 K 19
#2 Tecar
Normalmente sale más a cuenta tener un windows y virutalizar linux.
Por comentar.
0 K 7
laveolo #5 laveolo
#2 más bien al revés, usar Linux y tener una vm con Windows. Mejor si se autoelimina y autodespliega con scripts
1 K 15
Natxelas_IV #3 Natxelas_IV
A probarlo. Gracias!
0 K 5

menéame