WinBoat, la herramienta que integra y ejecuta aplicaciones de Windows en Linux de la mejor manera posible

Si trabajas en Linux y de vez en cuando necesitas ejecutar una aplicación que solo existe para Windows, es fácil sentirse entre la espada y la pared. WinBoat irrumpe como una opción distinta: en lugar de una capa de compatibilidad, ejecuta una instancia real de Windows y la integra de forma fluida en tu escritorio. La idea es tan simple como potente: montar un Windows real con Docker y KVM, y mostrar sus ventanas dentro de tu sesión de Linux mediante FreeRDP, como si fuesen nativas.