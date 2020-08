Willy Bárcenas se defiende de las críticas y justifica el comentario 'ni una puta mascarilla'

"Es cierto que cuando estoy cantando la canción de "Sirenas", yo me fijo que muchísima gente se ha bajado la mascarilla y de ahí la frase que digo 'ni una puta mascarilla'. Lo hago más bien como un reproche o como un comentario de que no estoy viendo las mascarillas, no alentando a la gente que se quite la mascarilla. Sería completamente absurdo y en ningún caso hemos querido hacer algo así", ha sentenciado este, intentando dejar claro que en ningún caso pidió a nadie que se quitase la mascarilla.