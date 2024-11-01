Waymo advierte a los ciclistas que esperar que los robotaxis respeten los carriles bici es "un listón demasiado alto" porque los clientes quieren que les dejen subir y bajar en ellos [EN]

Justo cuando sus robotaxis comienzan a circular en el Reino Unido, ciclistas en EE.UU. han afirmado que Waymo les ha dicho que los coches están programados para entrar en los carriles bici para recoger y dejar pasajeros. Una ciclista de San Francisco ya demandó a la empresa tras resultar gravemente herida cuando uno de los taxis se detuvo en un carril bici y un pasajero abrió la puerta trasera, golpeando a la ciclista y provocando que chocara contra otro coche de Waymo que también estaba bloqueando ilegalmente el carril bici.