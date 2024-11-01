edición general
7 meneos
5 clics
Waymo advierte a los ciclistas que esperar que los robotaxis respeten los carriles bici es "un listón demasiado alto" porque los clientes quieren que les dejen subir y bajar en ellos [EN]

Waymo advierte a los ciclistas que esperar que los robotaxis respeten los carriles bici es "un listón demasiado alto" porque los clientes quieren que les dejen subir y bajar en ellos [EN]

Justo cuando sus robotaxis comienzan a circular en el Reino Unido, ciclistas en EE.UU. han afirmado que Waymo les ha dicho que los coches están programados para entrar en los carriles bici para recoger y dejar pasajeros. Una ciclista de San Francisco ya demandó a la empresa tras resultar gravemente herida cuando uno de los taxis se detuvo en un carril bici y un pasajero abrió la puerta trasera, golpeando a la ciclista y provocando que chocara contra otro coche de Waymo que también estaba bloqueando ilegalmente el carril bici.

| etiquetas: reino unido , vehículos autónomos , waymo , ciclistas , carriles bici
7 0 0 K 79 Coches
7 comentarios
7 0 0 K 79 Coches
Un_señor_de_Cuenca #2 Un_señor_de_Cuenca
Waymo advierte que las normas de circulación se aplicarán según su criterio.
4 K 67
jonolulu #1 jonolulu
Con dos cojones
2 K 36
aPedirAlMetro #6 aPedirAlMetro *
#1 Uno por cada taxi

"cuando uno de los taxis (de Waymo) se detuvo en un carril bici y un pasajero abrió la puerta trasera, golpeando a la ciclista y provocando que chocara contra otro coche de Waymo que también estaba bloqueando ilegalmente el carril bici."
0 K 12
#5 Albarkas
Pues si luego les queman los coches, que no se quejen..
1 K 30
ingenierodepalillos #3 ingenierodepalillos *
Los ciclistas advierten a Waymo que los taxis sin conductor que no respeten los carriles bici, podrán acarrear graves daños materiales, porque los usuarios del carril bici no quieren que se use su zona de tránsito como parada de taxis, hijos de puta.
1 K 25
Alakrán_ #4 Alakrán_
Ya me cago todos los días en los subnormales, ahora voy a tener que cagar en las putas IAs
0 K 15
#7 Fanpiro
Los vehículos de Waymo no deberían circular.
0 K 10

menéame