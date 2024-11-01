Warner Bros rechaza también la oferta revisada de Paramount por la elevada deuda que implica

El consejo de Warner ⁠Bros Discovery rechazó por unanimidad el último intento de Paramount Skydance de adquirir el estudio, afirmando que su oferta hostil revisada de 108.400 millones de dólares equivale a una arriesgada compra apalancada que los inversores deberían rechazar. En una carta a los accionistas el miércoles, el consejo de Warner Bros dijo que la oferta de Paramount depende de "una cantidad extraordinaria de financiación de la deuda" que aumenta el riesgo de cierre. Asimismo, reafirmó su compromiso con el pacto por 82.700 millones d