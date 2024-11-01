edición general
Vuelven a detener a Alex R., el "estafador de Wallapop": ha engañado a más de 400 personas y ya está libre

Los agentes de la Unidad Central de Falsificación de Moneda (UCFM) de la División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos d'Esquadra han vuelto a detener a Alex R., el "estafador de Wallapop", tras recibir denuncias de seis nuevas víctimas a las que había engañado, comprando con billetes de 50 euros falsificados los productos que ofrecían por esta conocida plataforma. Él no se gastaba nada, al contrario: revendía estos objetos, obteniendo un beneficio económico neto. Alex R., de 33 años y nacionalidad española................

#1 Jodere
Ya cuenta con un total de 68 detenciones por estafas digitales, y ha sido denunciado más de 400 veces. Desgraciadamente, este historial no ha sido suficiente para enviarlo a prisión; después de la última detención, el pasado 27 de octubre, el magistrado del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia lo ha vuelto a poner en libertad.
Dectacubitus #2 Dectacubitus
En los países serios (como EUA, China...) si te cogen "jugando" con billetes falsos te encierran y tiran la llave.
cenutrios_unidos #3 cenutrios_unidos *
Por ese motivo es tan importante que la reincidencia se tenga en cuenta en las penas.
Olepoint #4 Olepoint
¿ Se han dormido los de recursos humanos del PP ? ¡¡¡ Que se os escapa !!!
