Vuelven a detener a Alex R., el "estafador de Wallapop": ha engañado a más de 400 personas y ya está libre

Los agentes de la Unidad Central de Falsificación de Moneda (UCFM) de la División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos d'Esquadra han vuelto a detener a Alex R., el "estafador de Wallapop", tras recibir denuncias de seis nuevas víctimas a las que había engañado, comprando con billetes de 50 euros falsificados los productos que ofrecían por esta conocida plataforma. Él no se gastaba nada, al contrario: revendía estos objetos, obteniendo un beneficio económico neto. Alex R., de 33 años y nacionalidad española................