La vuelta de Stallman a la Free Software Foundation

Tengo que hacer un anuncio. Vuelvo a formar parte de la junta directiva de la Fundación para el Software Libre. Estábamos trabajando en un vídeo para anunciarlo, pero resultó difícil. No teníamos experiencia en este tipo de cosas, así que no lo terminamos, pero aquí está el anuncio. Algunos estarán contentos con esto y otros se sentirán decepcionados, pero quién sabe. En cualquier caso, es así. Y no pienso dimitir por segunda vez.