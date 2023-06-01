VOZ QUEBRANTADA - Ilustración y cuento de Oswaldo Mejía

Era la hora del ocaso; los dos enanos hallábanse en una rutinaria patrulla de vigilancia por el lago cuando el firmamento se ilumino de sobremanera, y como un bólido, un artefacto transparente, con forma de huevo cayó desde el cielo, estrellándose pesadamente en medio del lago, desintegrándose y desapareciendo entre las aguas.



Uno de los enanos estaba completamente cubierto por una armadura y un casco que le cubría cabeza y cuello, y una pequeña espadita al cinto. Debía ser de caballería pues estaba montado sobre una varilla rematada en una ca