Vox sigue creciendo a costa del PP, que no logra frenar las fugas al partido de Abascal

El sondeo del mes de marzo elaborado por 40dB para la Cadena SER y El País refleja que si hoy hubiese elecciones generales, la ultraderecha sería, una vez más tras los comicios de Extremadura y Aragón, la gran beneficiada de esa cita con las urnas. Alberto Núñez Feijóo mantendría la primera plaza, pero seguiría achicando el espacio electoral del Partido Popular, que en un mes pierde un punto y se queda con el 30,2% de votos, su peor resultado de la serie histórica y tres puntos menos de los que obtuvo en el año 2023.