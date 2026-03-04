edición general
Vox sigue creciendo a costa del PP, que no logra frenar las fugas al partido de Abascal

El sondeo del mes de marzo elaborado por 40dB para la Cadena SER y El País refleja que si hoy hubiese elecciones generales, la ultraderecha sería, una vez más tras los comicios de Extremadura y Aragón, la gran beneficiada de esa cita con las urnas. Alberto Núñez Feijóo mantendría la primera plaza, pero seguiría achicando el espacio electoral del Partido Popular, que en un mes pierde un punto y se queda con el 30,2% de votos, su peor resultado de la serie histórica y tres puntos menos de los que obtuvo en el año 2023.

elTieso #1 elTieso
Si se trata de corruptelas y robar en Vox tendrán muchas más oportunidades, sin duda.
1 K 23
Ludovicio #3 Ludovicio
#1 Para eso y nada más se creo Vox. Para tener más oportunidades en el reparto de beneficios.
0 K 12
Imag0 #2 Imag0
Ahora es el momento PERFECTO para que aparezca otro partido de ultraderecha, a ver si se juntan el Smith, el Ewok de los Monteros y la otra payasa que ya ni me acuerdo de su puto nombre y crean otra puta mierda nazi, que se reparta el voto bien entre todos. Si se dan los mismos palos que se da la izquierda entre sí la cosa se equipara un poco.
0 K 15
Ludovicio #4 Ludovicio
#2 Y, por una vez, no sería la izquierda la única perjudicada por la ley D'Hondt.
Soñar es gratis.
0 K 12
#5 Jotax
Claro normal mienten mejor y con mas seguridad, jajaja.
0 K 7

