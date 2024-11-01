Vox encuentra en neonazis y gimnasios de artes marciales una nueva cantera juvenil en Catalunya

Vendas protectoras de manos con los colores de la rojigualda, guantes de boxeo y sesiones de sparring con la bandera de España y la de la Cruz de Borgoña con el águila bicéfala de fondo, más sesiones de press banca y sentadillas. Este es el escenario donde Vox ha encontrado un recambio para Revuelta, la organización juvenil que ahora se encuentra bajo sospecha, entre acusaciones de haberse quedado con unos fondos captados que, supuestamente, iban dirigidos a ayudar a los afectados por la dana.