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Vox encuentra en neonazis y gimnasios de artes marciales una nueva cantera juvenil en Catalunya

Vox encuentra en neonazis y gimnasios de artes marciales una nueva cantera juvenil en Catalunya

Vendas protectoras de manos con los colores de la rojigualda, guantes de boxeo y sesiones de sparring con la bandera de España y la de la Cruz de Borgoña con el águila bicéfala de fondo, más sesiones de press banca y sentadillas. Este es el escenario donde Vox ha encontrado un recambio para Revuelta, la organización juvenil que ahora se encuentra bajo sospecha, entre acusaciones de haberse quedado con unos fondos captados que, supuestamente, iban dirigidos a ayudar a los afectados por la dana.

| etiquetas: vox , neonazis , gimnasios , revuelta , catalunya
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7 comentarios
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#1 Otrebla8002
VOX busca allí donde la inteligencia brilla por su ausencia.
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Meneador_Compulsivo #6 Meneador_Compulsivo *
A ver si Nacho y Quique se animan y nos cuentan cual es la cantera de Aliança
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josete15 #5 josete15
Tiene otro caladero en las academias que preparan oposiciones a policía. No he visto radicalizaciones más extremas.
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angeloso #3 angeloso
Pues en su cantera.
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mariKarmo #7 mariKarmo
Yo pensaba que iban a buscarlos a bibliotecas.
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Veelicus #2 Veelicus
Vaya sorpresa... sorprendido me hallo oye
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Fumanchu #4 Fumanchu
Pues en mi gimnasio lo que impera es el respeto hacia todo el mundo.
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menéame