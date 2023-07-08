Vox amenaza con deportar a la periodista Arroyo y el resto es silencio

El partido de ultraderecha Vox ha dado un nuevo paso en el señalamiento de mujeres comunicadoras. En este caso ha sido contra Laura Arroyo, periodista en Canal Red y colaboradora de Televisión Española. Arroyo siempre ha defendido de forma contundente su feminismo, su antifascismo y su antirracismo. Opino —quede claro antes de empezar— que dichas posturas solo pueden ser contundentes, radicales, o no ser. No se puede ser "un poco" antifascista ni "ligeramente" antirracista. Por definición.