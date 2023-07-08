edición general
Vox amenaza con deportar a la periodista Arroyo y el resto es silencio

El partido de ultraderecha Vox ha dado un nuevo paso en el señalamiento de mujeres comunicadoras. En este caso ha sido contra Laura Arroyo, periodista en Canal Red y colaboradora de Televisión Española. Arroyo siempre ha defendido de forma contundente su feminismo, su antifascismo y su antirracismo. Opino —quede claro antes de empezar— que dichas posturas solo pueden ser contundentes, radicales, o no ser. No se puede ser "un poco" antifascista ni "ligeramente" antirracista. Por definición.

StuartMcNight #7 StuartMcNight
Es que de verdad no tienen NI UN SOLO pensamiento propio. Copiando de forma literal la retorica gringa. Son ridiculos. Absolutamente ridiculos.

Y la panda de amebas mononeuronales aplaudiendo.
#8 JanSolo
El Trumpismo mas pueblerino.
aupaatu #4 aupaatu *
Están comenzado a optar por costumbres muy alejadas de la constitución de los payos.
Para ser patriotas de pura raza se les nota muy desmejorados en sus medidas a ejecutar por el bienestar de la patria.
#2 tierramar *
Qué hipocresía! Pero si VOX está alimentado la inmigración latina que vota derechas. www.elindependiente.com/espana/2023/07/08/latinos-por-abascal-la-banda "Latinos por Abascal", la banda sonora de Vox "por una España grande"
ostiayajoder #5 ostiayajoder
#2 "Venezolanos por Trump"

Esos fueron deportados el dia 0.
ostiayajoder #3 ostiayajoder
Como bien decian en la primera campaña q penaaban q iban a ganar las elecciones:

'Ya podeis correr, rojos'
Ah_no_nimo #9 Ah_no_nimo
Tranquilos que ahora viene la asociacion de prensa a apoyar a la periodista
#10 mstk
2. Un partido político será declarado ilegal cuando su actividad vulnere los principios democráticos, particularmente cuando con la misma persiga deteriorar o destruir el régimen de libertades o imposibilitar o eliminar el sistema democrático, mediante alguna de las siguientes conductas, realizadas de forma reiterada y grave:

a) Vulnerar sistemáticamente las libertades y derechos fundamentales, promoviendo, justificando o exculpando los atentados contra la vida o la integridad de las personas, o la exclusión o persecución de personas por razón de su ideología, religión o creencias, nacionalidad, raza, sexo u orientación sexual.
Kmisetas #1 Kmisetas
Panfletada de público. es como siempre.
pazentrelosmundos #6 pazentrelosmundos
#1 comentario Pocho. Es como siempre.
