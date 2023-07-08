Vox amenaza con deportar a la periodista Arroyo y el resto es silencio

El partido de ultraderecha Vox ha dado un nuevo paso en el señalamiento de mujeres comunicadoras. En este caso ha sido contra Laura Arroyo, periodista en Canal Red y colaboradora de Televisión Española. Arroyo siempre ha defendido de forma contundente su feminismo, su antifascismo y su antirracismo. Opino —quede claro antes de empezar— que dichas posturas solo pueden ser contundentes, radicales, o no ser. No se puede ser "un poco" antifascista ni "ligeramente" antirracista. Por definición.
Y la panda de amebas mononeuronales aplaudiendo.
Para ser patriotas de pura raza se les nota muy desmejorados en sus medidas a ejecutar por el bienestar de la patria.
Esos fueron deportados el dia 0.
'Ya podeis correr, rojos'
a) Vulnerar sistemáticamente las libertades y derechos fundamentales, promoviendo, justificando o exculpando los atentados contra la vida o la integridad de las personas, o la exclusión o persecución de personas por razón de su ideología, religión o creencias, nacionalidad, raza, sexo u orientación sexual.