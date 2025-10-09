Von der Leyen supera dos mociones de censura en el Parlamento Europeo de la izquierda y la ultraderecha

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, superó este jueves dos nuevas mociones de censura ante el Parlamento Europeo, una de la izquierda y otra de la ultraderecha, que se quedaron muy lejos de los dos tercios de los votos necesarios para que salieran adelante. La moción presentada por los Patriotas por Europa logró 179 votos a favor, 378 en contra y 37 abstenciones, mientras que la de la Izquierda logró 133 a favor, 383 en contra y 78 abstenciones. Para prosperar, hubieran necesitado 396 votos favorables de los 594 emitidos