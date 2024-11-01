Von der Leyen equipara la energía nuclear a las renovables: "Es un error darles la espalda"

La presidenta de la Comisión Europea ha abogado por potenciar la energía nuclear ya que es “confiable, proporcionando electricidad todo el año, las 24 horas del día”. A equiparado la energía nuclear a las renovables, asegurando que son “fuentes de energía bajas en carbono desarrolladas internamente. Juntas, pueden convertirse en garantes de la independencia, la seguridad del suministro y la competitividad, si lo hacemos bien ahora mismo”. “fue un error estratégico darle la espalda a una fuente confiable y asequible de energía baja en emisiones"