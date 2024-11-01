edición general
8 meneos
8 clics
Von der Leyen equipara la energía nuclear a las renovables: "Es un error darles la espalda"

Von der Leyen equipara la energía nuclear a las renovables: "Es un error darles la espalda"

La presidenta de la Comisión Europea ha abogado por potenciar la energía nuclear ya que es “confiable, proporcionando electricidad todo el año, las 24 horas del día”. A equiparado la energía nuclear a las renovables, asegurando que son “fuentes de energía bajas en carbono desarrolladas internamente. Juntas, pueden convertirse en garantes de la independencia, la seguridad del suministro y la competitividad, si lo hacemos bien ahora mismo”. “fue un error estratégico darle la espalda a una fuente confiable y asequible de energía baja en emisiones"

| etiquetas: europa , nuclear , renovables , carbón , co2
8 0 1 K 68 actualidad
8 comentarios
8 0 1 K 68 actualidad
#1 El_dinero_no_es_de_nadie
Ursula Von der Leyen quien votó en Alemania en 2011 por el cierre de las nucleares, ahora se arrepiente como muchos alemanes, ya que se han pasado 15 años quemando carbón como si no hubiera un mañana y tienen la electricidad más cara que el resto.

Si no las hubieran cerrado en vez de depender un 30% del carbón, ahora sería un 0% y la electricidad más barata.

Llevan 15 años siendo los más caros.
1 K 27
#4 Mesopotámico
#1 también estaba muy a favor del lobo hasta que unos se comieron su pony. Pústula es tonta, mala, y cobarde
1 K 11
Bapho #2 Bapho
No tienen la electricidad mas cara por cerrar nucleares, es por no rever un plan para estar preparados antes de cerrarlas
1 K 21
nereira #7 nereira
Suscríbete para seguir leyendo, sin límites
0 K 19
IkkiFenix #5 IkkiFenix
Da la sensacion de que se rien de nosotros. Dentro de unos años dirán que las sanciones a Rusia fueron un error.
0 K 17
#3 Dav3n
No es amoooorr

Lo que tu sientes

Es desesperación :foreveralone:


Ais qué risas con Uropa xD
0 K 14
#6 AntonioWarrior
Pero no es un error dar la espalda a Ursula
0 K 6
Veo #8 Veo
#6 Bueno... depende... que si te despistas te la clava por detrás.
0 K 7

menéame