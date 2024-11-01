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Von der Leyen: "Las consecuencias del conflicto podrían prolongarse meses o incluso años"
La presidenta de la Comisión cifra en 27.000 millones de euros el sobrecoste en importaciones y urge a los países europeos a acelerar su independencia de los combustibles fósiles
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#2
Io76
Un día dicen una cosa, al siguiente la contraria, esta UE esta "dirigida" por una banda de degenerados vendepatrias.
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#6
Perrota
#2
Pues no son funcionarios. Alguien los elige y los mantiene. ¿Quién será?
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#7
azathothruna
#6
Lo gracioso es ver como los "que los eligen" no protestan, y dejan que los dueños hagan y deshagan.
Como es la peninsula de Asia, no llorare.
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#9
Io76
#6
Hay muchos motivos para dudar que la UE sea una asociación que funcione de una forma democrática.
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#3
ur_quan_master
Von der Leyen a los ciudadanos europeos: "jodete tú, yo vivo bien. Y de asumir responsabilidades por mis acciones, larán larán."
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#4
XtrMnIO
"Conflicto" es "ataque", no?
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#1
manbobi
Habría que urgir a dejar dedepender de EEUU.
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#5
Perrota
#1
Eso es precisamente ser soberanos energéticamente.
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#8
rusito
Casi todos la odian salvo los que les ríen las gracias. Pásate por su cuenta en la red social X. Es escribir un tweet y casi todas son críticas e insultos.
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Como es la peninsula de Asia, no llorare.