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Von der Leyen: "Las consecuencias del conflicto podrían prolongarse meses o incluso años"

La presidenta de la Comisión cifra en 27.000 millones de euros el sobrecoste en importaciones y urge a los países europeos a acelerar su independencia de los combustibles fósiles

| etiquetas: irán , guerra , ue
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9 comentarios
5 0 0 K 55 actualidad
Io76 #2 Io76
Un día dicen una cosa, al siguiente la contraria, esta UE esta "dirigida" por una banda de degenerados vendepatrias.
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#6 Perrota
#2 Pues no son funcionarios. Alguien los elige y los mantiene. ¿Quién será?
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azathothruna #7 azathothruna
#6 Lo gracioso es ver como los "que los eligen" no protestan, y dejan que los dueños hagan y deshagan.
Como es la peninsula de Asia, no llorare.
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Io76 #9 Io76
#6 Hay muchos motivos para dudar que la UE sea una asociación que funcione de una forma democrática.
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ur_quan_master #3 ur_quan_master
Von der Leyen a los ciudadanos europeos: "jodete tú, yo vivo bien. Y de asumir responsabilidades por mis acciones, larán larán."
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XtrMnIO #4 XtrMnIO
"Conflicto" es "ataque", no?
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manbobi #1 manbobi
Habría que urgir a dejar dedepender de EEUU.
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#5 Perrota
#1 Eso es precisamente ser soberanos energéticamente.
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rusito #8 rusito
Casi todos la odian salvo los que les ríen las gracias. Pásate por su cuenta en la red social X. Es escribir un tweet y casi todas son críticas e insultos.
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menéame