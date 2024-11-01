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El volcán de La Palma y sus coladas de lava no se han enfriado más de 4 años después

El volcán de La Palma y sus coladas de lava no se han enfriado más de 4 años después  

La lluvia de los últimos días deja imágenes como esta, donde el agua se evapora inmediatamente.

| etiquetas: la palma , volcán , tajogaite , lava , coladas , lluvia
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4 comentarios
5 1 0 K 66 actualidad
#1 guillersk *
El de timanfaya lleva siglos....
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Guanarteme #2 Guanarteme
Parece estar uno en un p*to baño turco cada vez que llueve y se está cerca, con todo el vapor ahí....
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obmultimedia #4 obmultimedia
Que aprovechen la calor residual para generar energia.
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wata #3 wata
Cuanto va a tardar el PP en culpar al,perro de no haber hecho nada.
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