Un volcán mecánico del siglo XVIII cobra vida 250 años después

Una visión de hace siglos de un volcán mecánico finalmente ha entrado en erupción en la realidad, cuando dos estudiantes de ingeniería de la Universidad de Melbourne recrearon un diseño imaginado por primera vez en 1775 por el entusiasta de la vulcanología Sir William Hamilton. Basándose en una acuarela del siglo XVIII y un boceto conservado, utilizaron herramientas modernas como iluminación LED y sistemas electrónicos para simular los flujos incandescentes y el dramatismo explosivo del Monte Vesubio.