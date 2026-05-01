La vivienda marca el Primero de Mayo: “Es insostenible que haya alquileres a 1.000 euros en barrios obreros”

Convocados por UGT y CC OO, los trabajadores salen a las calle de unas 80 ciudades en el Primero de Mayo. La principal protesta se celebra en Málaga, coincidiendo con el arranque de la campaña electoral en Andalucía. “La vivienda se ha convertido en una emergencia social. No puede ser tratada como un bien de especulación. Es imprescindible un pacto social y político y una intervención pública decidida que garantice el acceso a una vivienda digna, con un parque público suficiente".
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Además, ¿los que hablan de "parque público suficiente" son los mismos que dicen, en idioma de papeleta electoral metida en urna, que "el amo crea muchos puestos de trabajo"?
En efecto, no podemos ir tomando por tontas o malvadas a las personas que, en legítimo ejercicio de sus derechos, consideran que la pobreza y la precariedad son circunstancias tan estupendas como… » ver todo el comentario