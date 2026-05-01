La vivienda marca el Primero de Mayo: “Es insostenible que haya alquileres a 1.000 euros en barrios obreros”

Convocados por UGT y CC OO, los trabajadores salen a las calle de unas 80 ciudades en el Primero de Mayo. La principal protesta se celebra en Málaga, coincidiendo con el arranque de la campaña electoral en Andalucía. “La vivienda se ha convertido en una emergencia social. No puede ser tratada como un bien de especulación. Es imprescindible un pacto social y político y una intervención pública decidida que garantice el acceso a una vivienda digna, con un parque público suficiente".