Vivienda: la crisis que puede hacer que todo vuelva a estallar

El problema de la vivienda y el alquiler lo sufre la persona más próxima a nosotros: quien está sentado a nuestro lado en el autobús y calcula mentalmente cuántos días de sueldo se le van solo en pagar la fianza
Hogares no es lo mismo que viviendas. Se refiere a viviendas o se tendría que decir que se crearán 3,7 millones de hogares. Y entonces se necesitará acomodo para todos esos hogares. Que pueden ser 3,7 millones de habitaciones, según los nuevos tiempos.
«Hay que cambiar el paradigma», agrega García-Gil. «Hay que hacer que invertir en vivienda no sea tan rentable. Ahora mismo es más rentable comprar un piso y alquilarlo que invertir en la bolsa».
Todo, y a costa de todos, por la pasta.