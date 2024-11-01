edición general
Vivienda: la crisis que puede hacer que todo vuelva a estallar

Vivienda: la crisis que puede hacer que todo vuelva a estallar

El problema de la vivienda y el alquiler lo sufre la persona más próxima a nosotros: quien está sentado a nuestro lado en el autobús y calcula mentalmente cuántos días de sueldo se le van solo en pagar la fianza

GuerraEsPaz #1 GuerraEsPaz
consecuencias de dar una patada al problema hacia adelante sobretodo que estamos pagando las consecuencias tanto de esto como del estallido anterior
2 K 39
Dragstat #4 Dragstat
#1 lo mejor de todo es que el problema cada vez se hace más grande, y no es algo que se pueda arreglar de un año para otro. Va a estar interesante ver cómo sigue empeorando en los próximos años mientras los políticos del momento van a intentar seguir con la patada pa'lante
0 K 20
Barney_77 #5 Barney_77
#1 Menos mal que el gobierno más progresista de la historia ha hecho todo lo posible por solucionar el problema.
0 K 20
Dragstat #6 Dragstat
#5 Esto habla de lo progresista que es, y de lo centrados que son los que están a su derecha.
0 K 20
Dragstat #3 Dragstat
"En el mercado, hacen falta unos 3,7 millones de hogares en la próxima década"

Hogares no es lo mismo que viviendas. Se refiere a viviendas o se tendría que decir que se crearán 3,7 millones de hogares. Y entonces se necesitará acomodo para todos esos hogares. Que pueden ser 3,7 millones de habitaciones, según los nuevos tiempos.
0 K 20
uyquefrio #2 uyquefrio *
«Aproximadamente 4 de cada 10 hogares caen en situación de pobreza tras pagar el alquiler»
«Hay que cambiar el paradigma», agrega García-Gil. «Hay que hacer que invertir en vivienda no sea tan rentable. Ahora mismo es más rentable comprar un piso y alquilarlo que invertir en la bolsa».

Todo, y a costa de todos, por la pasta.
0 K 10

