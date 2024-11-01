La violencia es el siguiente paso natural de la intolerancia académica

Si los dos intentos de asesinato del presidente Donald Trump el año pasado no han impedido que sus oponentes de la izquierda sigan difamándolo como si fuera otro Hitler -y, por lo tanto, lógicamente, presa fácil de la violencia-, ¿qué hace pensar que el asesinato a tiros de un joven que deja una esposa y dos hijos pequeños hará que alguien se despierte? Dejemos a un lado la cuestión de qué lado de la división política es más responsable de la situación. Es evidente que ambos extremos son capaces de perturbar la paz.