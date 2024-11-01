La violencia es el siguiente paso natural de la intolerancia académica

Si los dos intentos de asesinato del presidente Donald Trump el año pasado no han impedido que sus oponentes de la izquierda sigan difamándolo como si fuera otro Hitler -y, por lo tanto, lógicamente, presa fácil de la violencia-, ¿qué hace pensar que el asesinato a tiros de un joven que deja una esposa y dos hijos pequeños hará que alguien se despierte? Dejemos a un lado la cuestión de qué lado de la división política es más responsable de la situación. Es evidente que ambos extremos son capaces de perturbar la paz.
| etiquetas: extrema derecha , izquierda radical , kike , violencia , campus
Replicanos: esto es una guerra civil, os vais a enterar putos libtards de mierda.
Charles Browson, intelectual cerebro-galaxia: ay la polarización, qué malísima es, jo.
Eso pasó por estos lares en el 36 y, al paso que vamos, en breve de nuevo.
Por eso la ideología predominante entre los miembros del ejercito y las FCSE es tan importante.
Recordad a este mamarracho en un microfono abierto: "Nos conviene que haya tensión" www.publico.es/espana/video-zapatero-gabilondo-conviene-haya-tension.h
Menos mal que con lo de Venezuela, saldrán cositas, y Zapatero quedará en el basurero de la Historia el sitio de donde jamás debió salir.
Solo queda pensar que la sociedad española no está preparada para la democracia, o al menos , lo estuvo hace unas 3 decadas ,pero las generaciones actuales no la merecen.
La democracia no es un sacramento ni un derecho universal, es el premio que merecen las sociedades civilizadas y avanzadas.
Por eso, mi Partido propone un cambio , que no va a conocer a España ni la madre que la parió.