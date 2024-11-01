Viento del Índico calienta más el interior de la Antártida Oriental

Científicos han confirmado que el interior de la Antártida Oriental se está calentando más rápido que sus zonas costeras e identificado la causa. Anteriormente considerada un punto ciego para la observación, la Antártida Oriental contiene la mayor parte del hielo glacial del mundo. Este mecanismo de calentamiento recientemente identificado indica que las predicciones actuales podrían subestimar la tasa de pérdida de hielo antártico en el futuro.