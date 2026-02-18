Por qué Viena es considerado un modelo a seguir en materia de vivienda

Al margen de la creciente crisis de vivienda que golpea Europa, Viena garantiza desde hace un siglo el derecho a un techo digno, hasta el punto de que el 60 % de sus dos millones de habitantes viven en la actualidad en propiedades subvencionadas por el sector público.
| etiquetas: vivienda , austria , viena
Pedro lo dijo que las propuestas de vivienda de Podemos eran inasumibles xq perjudicaban a propietarios
Trump dijo que facilitar la vivienda abarata costes y no quiere eso
Y detrás fondos como cerberus que son los republicanos y la secta de pederastas
www.meneame.net/search?u=NPCMeneaMePersigue&w=comments&q=secta