Por qué Viena es considerado un modelo a seguir en materia de vivienda

Al margen de la creciente crisis de vivienda que golpea Europa, Viena garantiza desde hace un siglo el derecho a un techo digno, hasta el punto de que el 60 % de sus dos millones de habitantes viven en la actualidad en propiedades subvencionadas por el sector público.

