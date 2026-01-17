edición general
La vieja cuestión de Groenlandia: Erik el Rojo contra Donald el Naranja

Los norteamericanos no vienen a Europa por primera vez: regresan. Y no traen aventura, sino melancolía en la mirada y un rencor que nunca terminó de irse.

