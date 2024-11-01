edición general
Un vídeo muestra a vigilantes de vacas pinchando los neumáticos de un camión en Sonipat, Haryana (India), provocando su vuelco [ENG]  

Unos tipos, en una carretera, tratan de pinchar los neumáticos de un camión que transporta ganado vacuno en la India. Vía Reddit.

- ¡Salvemos a las vacas mágicas sagradas! ¡Volquemos el camión que la transporta!
- Mierda han muerto 27 vacas al volcar el camion!
- Maldito camiionero! Asesino! quememoslo!

Seguid educando a vuestros hijos con la religión, seguid... :shit:
