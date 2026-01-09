edición general
VÍDEO | Lanzan un cóctel molotov contra una diputada de Honduras mientras atendía a los periodistas

VÍDEO | Lanzan un cóctel molotov contra una diputada de Honduras mientras atendía a los periodistas  

Gladys Aurora López, del Partido Nacional opositor, sufre lesiones en la espalda y la cabeza minutos antes de una sesión crucial del Congreso. ...

7 comentarios
Benzo #4 Benzo *
#2 Tiene pinta de explosivo casero, tipo granada.
Benzo #1 Benzo
Me da que eso no es un cóctel molotov ...
YeahYa #2 YeahYa
#1 ¿Qué es? Le da en la cabeza y hay una deflagración, es todo lo que se ve.
#7 Abajo
#2 No es un cóctel molotov, si lo fuera hubiera quedado frita como una salchicha. Es un petardo o similar.
Y tampoco está claro si le lanzan algo o ella impacta contra el artefacto. Modo derecha off.
#6 cederrón
La vida de un político vale más que la de un vasallo?
#5 eipoc
Ya están los guarimberos de la CIA haciendo de las suyas. Qué asco de país.
