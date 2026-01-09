·
VÍDEO | Lanzan un cóctel molotov contra una diputada de Honduras mientras atendía a los periodistas
Gladys Aurora López, del Partido Nacional opositor, sufre lesiones en la espalda y la cabeza minutos antes de una sesión crucial del Congreso.
#4
Benzo
*
#2
Tiene pinta de explosivo casero, tipo granada.
1
K
30
#1
Benzo
Me da que eso no es un cóctel molotov ...
1
K
26
#2
YeahYa
#1
¿Qué es? Le da en la cabeza y hay una deflagración, es todo lo que se ve.
0
K
20
#7
Abajo
#2
No es un cóctel molotov, si lo fuera hubiera quedado frita como una salchicha. Es un petardo o similar.
Y tampoco está claro si le lanzan algo o ella impacta contra el artefacto. Modo derecha off.
0
K
9
#3
Pertinax
Y no es la primera vez.
www.swissinfo.ch/spa/tres-militantes-del-partido-nacional-lesionados-e
0
K
17
#6
cederrón
La vida de un político vale más que la de un vasallo?
0
K
16
#5
eipoc
Ya están los guarimberos de la CIA haciendo de las suyas. Qué asco de país.
0
K
10
