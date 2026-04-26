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VÍDEO | Garea estalla en directo contra Vito Quiles y Javier Negre: “Esto no es periodismo”
El periodista defiende la ética profesional y rechaza que se considere periodismo a ciertos contenidos en medios y redes durante un debate en ‘Malas Lenguas Noche’ ...
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periodismo
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#2
carakola
¿Y Ferreroni o Terradillos? Ya hemos colado muchas cosas como periodismo para ponernos exquisitos ahora.
1
K
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#1
colemur
Mucho "estallar" en el titular, pero luego no hay un vídeo con la explosión.
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K
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#4
Ukchay
#1
hay video al final
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#5
colemur
#4
no se ven explosiones.
Es una mierda de noticia que solo busca dar relevancia a los propagandistas de la extrema derecha.
1
K
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#3
PISTOTEL
El tiempo terminará situando a todos en su sitio,los mismos que les encumbraron cuando no los necesiten se encargaran de bajarlos a los infiernos.
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K
6
#6
colemur
#3
Los están encumbrando personas como
#0
Su negocio es mentir y extender el odio y están ganando mucho dinero con ello, gracias a la relevancia que le dan personas como
#0
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K
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Es una mierda de noticia que solo busca dar relevancia a los propagandistas de la extrema derecha.
Su negocio es mentir y extender el odio y están ganando mucho dinero con ello, gracias a la relevancia que le dan personas como #0