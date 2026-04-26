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VÍDEO | Garea estalla en directo contra Vito Quiles y Javier Negre: “Esto no es periodismo”

VÍDEO | Garea estalla en directo contra Vito Quiles y Javier Negre: “Esto no es periodismo”  

El periodista defiende la ética profesional y rechaza que se considere periodismo a ciertos contenidos en medios y redes durante un debate en ‘Malas Lenguas Noche’ ...

| etiquetas: vito quiles , javier negre , periodismo
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6 comentarios
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carakola #2 carakola
¿Y Ferreroni o Terradillos? Ya hemos colado muchas cosas como periodismo para ponernos exquisitos ahora.
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#1 colemur
Mucho "estallar" en el titular, pero luego no hay un vídeo con la explosión.
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Ukchay #4 Ukchay
#1 hay video al final
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#5 colemur
#4 no se ven explosiones.
Es una mierda de noticia que solo busca dar relevancia a los propagandistas de la extrema derecha.
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#3 PISTOTEL
El tiempo terminará situando a todos en su sitio,los mismos que les encumbraron cuando no los necesiten se encargaran de bajarlos a los infiernos.
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#6 colemur
#3 Los están encumbrando personas como #0
Su negocio es mentir y extender el odio y están ganando mucho dinero con ello, gracias a la relevancia que le dan personas como #0
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menéame