El video de la falsa bomba de Cartagena, que fue colocada a propósito

El video de la falsa bomba de Cartagena, que fue colocada a propósito

Una mujer se acerca a Capitanía General y coloca dos maletines blancos junto a su fachada, lo que obligó a intervenir a los TEDAX de la Policía Nacional

mikhailkalinin #1 mikhailkalinin
El blanco es uno de los dos colores de la uniformidad de la armada. Debieron sospechar que no era hostil.
