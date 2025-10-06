edición general
Vídeo completo de la Conselleria de Emergencias durante la DANA aportado a la causa, según el Consell Valenciano

Los vídeos completos de la Conselleria de Emergencias aportados a la causa, según el Consell. Via x.com/levante_emv/status/1975291158164348962/

#1 NPCMeneaMePersigue
Fue una MASACRE

“No es la lluvia en sí, sino lo que lleva el barranco”.

“Por ejemplo, de Quart de Poblet o Aldaia, todo lo que viene de Buñol”.
#2 NPCMeneaMePersigue
Captura para la historia  media
#6 NPCMeneaMePersigue
#5 Hombre estás tratando de salvar al soldado corrupto asesino

Con la ley en la mano, ¿quién es el responsable del desastre en Valencia?
Mazón tiene el mando en la crisis

La Generalitat Valenciana es la principal responsable de la gestión ante catástrofes como la reciente DANA que azotó la región, según establece el marco legal autonómico. No obstante, el Gobierno central podría intervenir en casos de emergencia nacional. www.elplural.com/politica/espana/respondemos-normativa-mano-quien-prin

No sabes ni quien activa el plan de emergencias pero sabes que Mazón no es responsable, a trincaaaaaaar más desgracias, mas pasta, ole ole
#3 Ainhoa_96
Fueron unos incompetentes manifiestos y su incompetencia ha resultado en múltiples homicidios involuntarios.

A nivel legal, la responsabilidad penal se la come la Consellera competente en la materia y quizá alguno de sus DG. A nivel político debería ser el President de la Generalitat, pero ya vemos que a Mazón se la suda y en su partido tampoco le dicen nada (no pueden echarlo pero podrían apretar para que dimita, y no lo hacen).

Lo único que nos queda a los valencianos es castigarles en las próximas elecciones, pero visto lo visto no aprendemos.
#4 NPCMeneaMePersigue
#3 Pero si Mazón activó el plan contra las inundaciones pero luego desaparece en medio del plan, como que no tiene responsabilidad penal?

Ya estamos salvando al que reparte billetitos pa seguir con la masacre?
#5 Ainhoa_96
#4 Como ya he dicho en el comentario anterior, Mazón como president no tiene competencia directa en la materia, su cargo es institucional y de representación. No va a ser procesado y menos aún condenado por algo que legalmente no está en su mano sino en la de su subordinada (la Consellera).

Si por decir algo que es evidente tú presupones que intento salvar al filldeputa ése o que soy del PP, pues nada... gran comprensión lectora. Supongo que también seré una terrorista islámica antisemita por…   » ver todo el comentario
