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Victoria Camps, filósofa: "La felicidad se la tiene que construir uno mismo y es mantener el deseo de vivir"

El ser humano siempre ha perseguido conseguir ser feliz, pero para la filósofa la felicidad se encuentra en mantener el deseo de seguir viviendo.

| etiquetas: filosofía , felicidad
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3 comentarios
2 1 4 K -4 actualidad
Narmer #3 Narmer *
La felicidad es lo que tienes menos lo que desearías tener*.


*No solo a nivel material , sino relaciones, salud, etc
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YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
neoliberalismo on fire!
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#2 ZamoraBigote
Y desde la ignorancia. A esta señora la neurobiologia le persigue pero ella es más rápida.
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menéame