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Victoria Camps, filósofa: "La felicidad se la tiene que construir uno mismo y es mantener el deseo de vivir"
El ser humano siempre ha perseguido conseguir ser feliz, pero para la filósofa la felicidad se encuentra en mantener el deseo de seguir viviendo.
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:
filosofía
,
felicidad
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#3
Narmer
*
La felicidad es lo que tienes menos lo que desearías tener*.
*No solo a nivel material , sino relaciones, salud, etc
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#1
YSiguesLeyendo
neoliberalismo on fire!
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#2
ZamoraBigote
Y desde la ignorancia. A esta señora la neurobiologia le persigue pero ella es más rápida.
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