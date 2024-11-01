El viaje sesgado de Azcón a Virginia, el truco comunicativo para vender los centros de datos de Amazon, Microsoft y Forestalia en Aragón

La primera semana de noviembre, del 3 al 7, de la agenda de Azcón estaba marcada en rojo. Acompañado de un séquito público-privado, viajó hasta Estados Unidos para visitar el ‘cacareado milagro’ de los centros de datos del Condado de Loudoun en Virginia. Este viaje institucional era la estrategia de comunicación para justificar las decisiones del ejecutivo aragonés de acelerar sus tres proyectos estrella de centros de datos multimillonarios en Aragón: Amazon, Microsoft y Forestalia.