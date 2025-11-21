edición general
Por una vez (y sin que sirva de precedente) un fundamentalista cristiano comprende con claridad la Teoría de la Evolución

Aunque es más que sorprendente, un pastor protestante fundamentalista estadounidense razona por primera (y quizás por última) vez de la manera más racional y expone a su infectada grey por el siempre letal virus de la fe la única verdad filosófico/teológica incuestionable: si la Teoría de la Evolución darwiniana es correcta, él y todos los aborregados miembros de su analfabeto rebaño de descerebrados que siguen al nazareno demente desde hace dos milenios ¡ya les vale! son pura y llanamente unos «idiotas ignorantes».

El documental (Cuestionando a Darwin).

Me ha dado cáncer de sida sólo de leer la entradilla. Madre mía...
