La verdad sobre la violencia de extrema derecha y extrema izquierda [EEUU]

Esta semana, Donald Trump y J.D. Vance miraron a los estadounidenses directamente a los ojos y mintieron sobre quiénes impulsan realmente la violencia política en este país. El Centro para el Extremismo de la ADL examinó a 444 personas asesinadas por extremistas entre 2013 y 2022 y descubrió que el 75 % de las muertes fueron causadas por personas de la derecha.