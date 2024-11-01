edición general
La verdad sobre la violencia de extrema derecha y extrema izquierda [EEUU]

Esta semana, Donald Trump y J.D. Vance miraron a los estadounidenses directamente a los ojos y mintieron sobre quiénes impulsan realmente la violencia política en este país. El Centro para el Extremismo de la ADL examinó a 444 personas asesinadas por extremistas entre 2013 y 2022 y descubrió que el 75 % de las muertes fueron causadas por personas de la derecha.

Llaman extrema izquierda a todo lo que está inmediatamente a la izquierda de la extrema derecha en el espectro político.
#2 desde la perspectiva del PP ambos partidos son ultraderecha, imagina para el partido comunista.
#2 todo lo que esté a la izquierda de Trump-MAGA-Musk es peligroso.

Es la ventana de overton en su máxima expresión
#2 Mr. Garcia te lo explica: youtu.be/9ckFSje3AqA?t=54 A partir del segundo 54
Ponen ambos grupos como si fueran extremos de lo mismo... Maldita sea la hostia... m.youtube.com/watch?v=UrC7MpIEmyM
Las estadísticas son woke :tinfoil:
La verdad es que la violencia está sufrido en la extremaderecha, y que extrema izquierda prácticamente no hay.

Pero claro, si al PP le llamamos "centro", "moderación",... entoces todo es posible.
Hostia! si es que hasta resulta halagüeño que te califiquen de peligroso tantos años después... :troll:

Si lo digo es por lo de la prescripción de las penas y que he tenido mucha suerte
