La verdad sobre la violencia de extrema derecha y extrema izquierda [EEUU]

Esta semana, Donald Trump y J.D. Vance miraron a los estadounidenses directamente a los ojos y mintieron sobre quiénes impulsan realmente la violencia política en este país. El Centro para el Extremismo de la ADL examinó a 444 personas asesinadas por extremistas entre 2013 y 2022 y descubrió que el 75 % de las muertes fueron causadas por personas de la derecha.
Es la ventana de overton en su máxima expresión
Pero claro, si al PP le llamamos "centro", "moderación",... entoces todo es posible.
Si lo digo es por lo de la prescripción de las penas y que he tenido mucha suerte