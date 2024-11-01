La verdad sobre el modelo de Mercadona

El análisis de André Abeledo sobre Mercadona se centra en denunciar lo que él denomina una "fachada" de empresa modelo. Según su perspectiva, tras el marketing de salarios competitivos y estabilidad, se esconde una realidad laboral marcada por la presión y el control estricto. Los puntos clave de su análisis incluyen: Cultura de sumisión: Abeledo sostiene que la promocionada "Cultura del Esfuerzo" de Juan Roig es, en la práctica, una cultura de sumisión que busca anular voces críticas. Gestión de la salud: Critica los métodos del...