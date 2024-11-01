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La verdad sobre el modelo de Mercadona

La verdad sobre el modelo de Mercadona

El análisis de André Abeledo sobre Mercadona se centra en denunciar lo que él denomina una "fachada" de empresa modelo. Según su perspectiva, tras el marketing de salarios competitivos y estabilidad, se esconde una realidad laboral marcada por la presión y el control estricto. Los puntos clave de su análisis incluyen: Cultura de sumisión: Abeledo sostiene que la promocionada "Cultura del Esfuerzo" de Juan Roig es, en la práctica, una cultura de sumisión que busca anular voces críticas. Gestión de la salud: Critica los métodos del...

| etiquetas: verdad , modelo , mercadona , fachada , empresa modelo , marketing
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14 comentarios
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Comentarios destacados:    
#2 Albarkas
Pues nada. Como el presi de Mercadona es español vamos a dejar que se abuse de los trabajadores.
Hay que joderse.
6 K 84
#1 encurtido
Está en la diana de la izquierda porque el presidente es español y se relaciona con el PP. Pero la realidad es que Mercadona es mejor para trabajar que cualquier otra cadena comparable: Carrefour, Alcampo, Dia, Lidl, etc. No digamos ya los supermercados franquicia.

Si fuera una cadena de origen francés o alemán su presidente ya podría ser Epstein que no le dedicarían tantos artículos los laboro de turno y similares.
3 K 24
ingenierodepalillos #3 ingenierodepalillos *
#1 Falsa dicotomía, puede hacer usted mismo la prueba enviando una noticia negativa sobre cualquier cadena de supermercados, ya le aviso que la tónica que observará será la misma que aquí, lo que jode no es Mercadona, lo que jode son los intermediarios que abusan laboral y comercialmente de su privilegio.
3 K 25
#8 encurtido
#3 Hay una sobrerrepresentación extrema entre por ejemplo un despido polémico o la opinión de un ex-trabajador de Mercadona, a una distancia infinita de la repercusión que tiene en otra cadena de supermercados.

Por ejemplo usando el buscador: Mercadona - encontrados: 2712. Alcampo 359, Carrefour 1631.

Medios como laboro incluso cuando mercadona subió salarios y amplió vacaciones hicieron un artículo sobre que era un plan maquiavélico por si en el futuro la ley hace lo mismo. Este diario sensacionalistamente se sube al carro para ganar lectores progresistas con pocas ganas de pensar.
3 K 44
ingenierodepalillos #10 ingenierodepalillos *
#8 Claro eso solo lo explica la inquina, no las condenas:

Mercadona es la cadena que más titulares acumula recientemente por vulneración de derechos fundamentales, especialmente relacionados con la libertad sindical y el uso de pluses salariales como medida de presión.

En 2026, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) la condenó a indemnizar con 22.503 € a un sindicato por negar información y trato discriminatorio.

Más de diez sentencias han confirmado que la empresa…   » ver todo el comentario
2 K 35
colipan #4 colipan
#1 el mismo cuento que escuchamos desde hace años en todos los medios... Después la realidad son las noticias de despidos por pasear un perro....
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#11 fremen11
#1 Y en Mercadona dejan sindicarse??
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#13 muerola
#1 lo que les gusta a los diestros besar por donde pisa Roig es digno de un estudio psicológico
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ochoceros #14 ochoceros
#1 Está en el lado bueno de la historia:  media
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Kasterot #7 Kasterot
Yo mercadona ",no gasto" (como decía mi madre)b pero estoy hasta el gorro de youtubers haciéndonos ver los buenos productos de mercadona
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#9 Hynkel
#7 Si no te gustan las Bravas Hacendado no eres un buen forocochero, shur. :troll:

En un momento dado, bloqueo de canales de YouTube. Mano de santo.
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#12 BoosterFelix *
Ninguna, absolutamente ninguna compañía capitalista funciona por dentro entre sus departamentos según principios de libertad de oferta y de demanda y de libertad de concurrencia, precisamente porque sería demasiado ineficiente.

Toda compañía capitalista funciona por dentro exactamente como una burocracia, como un funcionariado, en el que los funcionarios son exprimidos para que el dueño capitalista robe a manos llena del dinero conseguido por todos los trabajadores.

Dentro de la compañía capitalista no hay absolutamente ninguna competencia que pueda frenar la parasitación del dueño. La única competencia que puede frenar esa parasitación es desde fuera de la compañía. Pero el interior de la compañía es infinitamente peor que la URSS.
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#5 ezabarte
Modelo Henry Ford, nada nuevo bajo el sol
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#6 Hynkel
#5 Henry Ford al menos pensaba que si pagaba buenos sueldos a sus trabajadores fabricaba a sus propios clientes.

Roig es un cabrón que sabe que con su política agresiva de precios bajos tiene a muchos clientes comiendo de su mano.
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menéame