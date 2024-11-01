La verdad sobre el modelo de Mercadona

El análisis de André Abeledo sobre Mercadona se centra en denunciar lo que él denomina una "fachada" de empresa modelo. Según su perspectiva, tras el marketing de salarios competitivos y estabilidad, se esconde una realidad laboral marcada por la presión y el control estricto. Los puntos clave de su análisis incluyen: Cultura de sumisión: Abeledo sostiene que la promocionada "Cultura del Esfuerzo" de Juan Roig es, en la práctica, una cultura de sumisión que busca anular voces críticas. Gestión de la salud: Critica los métodos del...
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Hay que joderse.
Si fuera una cadena de origen francés o alemán su presidente ya podría ser Epstein que no le dedicarían tantos artículos los laboro de turno y similares.
Por ejemplo usando el buscador: Mercadona - encontrados: 2712. Alcampo 359, Carrefour 1631.
Medios como laboro incluso cuando mercadona subió salarios y amplió vacaciones hicieron un artículo sobre que era un plan maquiavélico por si en el futuro la ley hace lo mismo. Este diario sensacionalistamente se sube al carro para ganar lectores progresistas con pocas ganas de pensar.
Mercadona es la cadena que más titulares acumula recientemente por vulneración de derechos fundamentales, especialmente relacionados con la libertad sindical y el uso de pluses salariales como medida de presión.
En 2026, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) la condenó a indemnizar con 22.503 € a un sindicato por negar información y trato discriminatorio.
Más de diez sentencias han confirmado que la empresa… » ver todo el comentario
En un momento dado, bloqueo de canales de YouTube. Mano de santo.
Toda compañía capitalista funciona por dentro exactamente como una burocracia, como un funcionariado, en el que los funcionarios son exprimidos para que el dueño capitalista robe a manos llena del dinero conseguido por todos los trabajadores.
Dentro de la compañía capitalista no hay absolutamente ninguna competencia que pueda frenar la parasitación del dueño. La única competencia que puede frenar esa parasitación es desde fuera de la compañía. Pero el interior de la compañía es infinitamente peor que la URSS.
Roig es un cabrón que sabe que con su política agresiva de precios bajos tiene a muchos clientes comiendo de su mano.