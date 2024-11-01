La venganza del lector: el autor ha muerto y lo hemos enterrado  

¿Quién manda en la literatura? ¿El que escribe… o el que lee? Hoy te traigo una reflexión provocadora, divertida y algo blasfema: la muerte del Autor. Desde que Roland Barthes lo sentenció en 1967 —“el nacimiento del lector se paga con la muerte del Autor”—, la cultura no volvió a ser la misma. En este monólogo viajamos desde el Quijote apócrifo de Avellaneda hasta los fans que resucitaron a Sherlock Holmes, desde los remakes y los memes hasta la inteligencia artificial que escribe sin humanos.