'El vengador tóxico' ha reducido 'millones en deudas médicas', pero Cineverse solo gastó 50.000 dólares para lograrlo [Eng]

Cuando funciona bien, el marketing cinematográfico puede parecer un truco de magia. ¿Quizás incluso un superpoder? "El Vengador Tóxico" de Macon Blair fue noticia recientemente gracias a una estrategia de marketing que llevó a varios medios a informar que la película había reducido al menos 5 millones de dólares en deudas médicas gracias a una cuantiosa donación de Cineverse, que se complementaría con la venta de entradas. Por cada millón de dólares que "El Vengador Tóxico" recaude en cines, también desaparecerá otro millón en facturas médicas.