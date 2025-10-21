edición general
Venezuela recurre a Rusia en busca de misiles balísticos capaces de alcanzar objetivos estadounidenses si la crisis se agrava

Venezuela recurre a Rusia en busca de misiles balísticos capaces de alcanzar objetivos estadounidenses si la crisis se agrava

El alto legislador ruso Alexei Zhuravlyov declaró que Moscú ya suministra armas a Venezuela y no ve ningún obstáculo para transferir el nuevo misil balístico Oreshnik o los misiles de crucero Kalibr a Caracas.

29 comentarios
#6 cosmonauta
Dar misiles a Ucrania, mal. Dárselos a Venezuela, bien. :troll:
3 K 36
#8 detectordefalacias
#6 Entonces estamos de acuerdo con que la situación con Venezuela es la misma que la de Ucrania ¿no? en la que un país imperialista lo invade para hacerse con el control del mismo...

(Con la diferencia de que no es el país de al lado ni hay población angloparlante nativa en Venezuela)
5 K 63
#24 Beltenebros
#9 #6 #8 #17
En Ucrania hay un gobierno salido de un golpe de Estado neonazi. Zelensky ha prohibido infinidad de partidos políticos. El golpe de Estado de 2014 fue organizado por EEUU.
En Venezuela hay medios de comunicación y partidos políticos enfrentados al gobierno legítimo. (Ahora algún trol NAFO preguntará por las actas).
Los casos son completamente diferentes. La comparación es imposible.
6 K 33
#26 cosmonauta
#24 Bueno, maestro.. Hoy vas a ser tu quien vas a ir reportado por bulo, algo que tanto te gusta practicar.

El gobierno legítimo de Ucrania se escogió democráticamente y no tiene origen en ningún golpe de estado neonazi, ni de cualquier otro tipo. No hay registro de un golpe de Estado militar en la Ucrania independiente.
2 K 34
#28 Beltenebros
#26
Reportar por bulo de manera indebida te puede llevar a strike. Las acusaciones falsas mejor te las ahorras.
0 K 18
#27 mefistófeles
#25 errr...mira, mejor nos ponemos directa y mutuamente en el ignore, mejor para ambos, porque no he puesto palabras en tu boca, pero las amenazas y advertencias se las cuentas a otro.

te dejo hacerlo a ti para que puedas leer este mensaje. Cortesía de la casa.

USA versus Vietnam: La participación directa de Estados Unidos en la Guerra de Vietnam, que se extendió entre 1965 y 1973

¿eso son más de tres años, verdad?

Pues eso.

#24 ¿y eso quiere decir que es legítimo invadir un país según la ideología de su gobierno?
Item mas, que creo recordar (no estoy seguro) que la excusa rusa para invadir es la de la entrada en la otan y no la ideología del gobierno ucaraniano.
0 K 10
#29 ddomingo
#8 No. Rusia quiere anexionarse territorio Ucraniano. De hecho ya lo ha hecho. EEUU no tiene ninguna intención de anexionarse territorio venezolano.
0 K 10
#9 Free_palestine
#6 Dar misiles a Ucrania, mal. Dárselos a Venezuela, bien.

Mejor así :troll:

Dar misiles a ucrania para alargar una guerra ya perdida, generando más muertos, más mutilados y perder más territorio mal, dárselos a Venezuela para evitar una guerra con miles de muertos bien
2 K 40
#11 cosmonauta
#9 No entiendo porque lo tachas, ¿No es eso exactamente lo que estás diciendo?
1 K 21
#14 Free_palestine
#11 lo estás haciendo demasiado simple, hay que matizar que en un caso se hace para alargar una guerra y en el otro se hace para evitar una guerra

Edit: espero que ahora por fin lo hayas comprendido :troll:
1 K 34
#15 cosmonauta
#14 En ese sentido estoy de acuerdo. Un misil menos que los rusos tendrán para seguir masacrando a sus vecinos. Y con suerte se le oxida un poco paseándolo por el caribe.
1 K 21
#17 mefistófeles
#9 Pero entonces, si les das misiles a Venezuela, y siguiendo la doctrina putinesca, estás obligando a los USA a invadir Venezuela para protegerse.

O algo así, ¿no?
2 K 27
#21 Free_palestine
#17 EEUU no es Rusia, EEUU y Trump se cagan por las patas abajo, desde la segunda guerra mundial están acostumbrados solo a atacar a países que apenas se pueden defender, un ejemplo bastante claro es el de corea del norte, no paraban de acosarla hasta que hicieron su primera prueba nuclear, una vez la hicieron han dejado de meterse con ella
0 K 20
#23 mefistófeles
#21 No me aclaro, ¿estás insinuando que tenían que haber atacado Corea del Norte a pesar que estos tienen armas nucleares y, quizá, haber iniciado un conflicto nuclear?

Y, por otro lado, desde la IIGM, no es que pueda decirse que la URSS/Rusia haya atacado/invadido países que pudieran defenderse.

Por aquello que dices que USA no es Rusia, más que nada.
1 K 20
#25 Free_palestine
#23 ¿estás insinuando que tenían que haber atacado Corea del Norte a pesar que estos tienen armas nucleares y, quizá, haber iniciado un conflicto nuclear?

Advierto, no vuelvas a poner palabras en mi boca que yo no he dicho, o se acaba la conversación y te vas al ignore ¿Entendido?

por otro lado, desde la IIGM, no es que pueda decirse que la URSS/Rusia haya atacado/invadido países que pudieran defenderse.

¿Ah no? ¿Entonces por qué llevan 3 años ya de guerra de un Ucrania? ¿No se pueden defender?
0 K 20
#12 oceanon3d
#6 Simplismo ... reducción al absurdo.

Pero no hace falta y yo juego a eso también; Trump es un empleado del Kremlin desde los ochenta :troll:
0 K 9
#19 pozz
#6 Al final todo se reduce a miserable y despreciable odio a las democracias occidentales, y una adoración a terroristas, narcos, nazis y psicopatas imperialistas. :palm:
0 K 7
#18 j-light
¿Veremos si EE.UU. permite a Venezuela lo que dice que Rusia le debería permitir a Ucrania?
1 K 30
#7 OCLuis
Respuesta de Trump: aranceles a Venezuela, aranceles a Rusia y aranceles al océano atlántico por dejar pasar los barcos rusos con misiles.
2 K 27
#10 El_Tio_Istvan
#7 Aranceles al Atlántico MENOS al 'Golfo de América' :troll:
2 K 36
#16 skaworld
#7 #10

Ive speak with Poseidon last day... nice guy, pointy trident... and he is going to build a wall... Best wall you ever see...
2 K 34
#13 camvalf
Con el favor que le ha hecho TACO a Putin se cree el venezolano que le va a ayudar.
1 K 26
#4 bibubibu
Hacen bien, que los usanos están muy locos.
1 K 19
#2 loborojo
A Fidel le funcionó.
0 K 10
#3 Free_palestine
#2 a Fidel no, pero a Kim Jong-un desde luego que sí
6 K 70
#22 loborojo
#3 Me refería a la crisis de los misiles que hizo que EEUU dejara de intentar invadir Cuba
1 K 24
#20 pozz
Pues a Iran no le ha ido nada bien con el armamento que le daban los rusos.... xD
0 K 7
#5 Tecar
Ya parece que se está aclarando el tema.
Por si alguien tenía alguna duda de por dónde van los tiros de la fijación de EE.UU con Venezuela y por ende, de los palmeros de la UE.
0 K 7

