Venezuela recurre a Rusia en busca de misiles balísticos capaces de alcanzar objetivos estadounidenses si la crisis se agrava

El alto legislador ruso Alexei Zhuravlyov declaró que Moscú ya suministra armas a Venezuela y no ve ningún obstáculo para transferir el nuevo misil balístico Oreshnik o los misiles de crucero Kalibr a Caracas.
(Con la diferencia de que no es el país de al lado ni hay población angloparlante nativa en Venezuela)
En Ucrania hay un gobierno salido de un golpe de Estado neonazi. Zelensky ha prohibido infinidad de partidos políticos. El golpe de Estado de 2014 fue organizado por EEUU.
En Venezuela hay medios de comunicación y partidos políticos enfrentados al gobierno legítimo. (Ahora algún trol NAFO preguntará por las actas).
Los casos son completamente diferentes. La comparación es imposible.
El gobierno legítimo de Ucrania se escogió democráticamente y no tiene origen en ningún golpe de estado neonazi, ni de cualquier otro tipo. No hay registro de un golpe de Estado militar en la Ucrania independiente.
Reportar por bulo de manera indebida te puede llevar a strike. Las acusaciones falsas mejor te las ahorras.
te dejo hacerlo a ti para que puedas leer este mensaje. Cortesía de la casa.
USA versus Vietnam: La participación directa de Estados Unidos en la Guerra de Vietnam, que se extendió entre 1965 y 1973
¿eso son más de tres años, verdad?
Pues eso.
#24 ¿y eso quiere decir que es legítimo invadir un país según la ideología de su gobierno?
Item mas, que creo recordar (no estoy seguro) que la excusa rusa para invadir es la de la entrada en la otan y no la ideología del gobierno ucaraniano.
Dar misiles a Ucrania, mal. Dárselos a Venezuela, bien.
Mejor así
Dar misiles a ucrania para alargar una guerra ya perdida, generando más muertos, más mutilados y perder más territorio mal, dárselos a Venezuela para evitar una guerra con miles de muertos bien
Edit: espero que ahora por fin lo hayas comprendido
O algo así, ¿no?
Y, por otro lado, desde la IIGM, no es que pueda decirse que la URSS/Rusia haya atacado/invadido países que pudieran defenderse.
Por aquello que dices que USA no es Rusia, más que nada.
Advierto, no vuelvas a poner palabras en mi boca que yo no he dicho, o se acaba la conversación y te vas al ignore ¿Entendido?
por otro lado, desde la IIGM, no es que pueda decirse que la URSS/Rusia haya atacado/invadido países que pudieran defenderse.
¿Ah no? ¿Entonces por qué llevan 3 años ya de guerra de un Ucrania? ¿No se pueden defender?
Pero no hace falta y yo juego a eso también; Trump es un empleado del Kremlin desde los ochenta
Ive speak with Poseidon last day... nice guy, pointy trident... and he is going to build a wall... Best wall you ever see...
Por si alguien tenía alguna duda de por dónde van los tiros de la fijación de EE.UU con Venezuela y por ende, de los palmeros de la UE.