edición general
4 meneos
24 clics

Vecinos de Móstoles denuncian una invasión de palomas: «No se pueden ni tener abiertas las ventanas»

Afecta al barrio de Estoril II. Vecinos de Móstoles denuncian una invasión de palomas: «No se pueden ni tener abiertas las ventanas»

| etiquetas: móstoles , palomas , invasión , palomas
3 1 1 K 27 actualidad
5 comentarios
3 1 1 K 27 actualidad
ombresaco #1 ombresaco
...así empiezan los embarazos imprevistos ;)
5 K 54
#4 A_S
#1 y encima justo pasada Semana Santa, muy sospechoso
0 K 8
Alfon_Dc #5 Alfon_Dc
#1 La noticia en si, no tiene relevancia..pero solo por las risas de tu comentario,merece llegar a portada.
0 K 9
#3 Tunguska08Chelyabinsk13 *
Palomas cimarronas, un subproducto de los mascotistas. Que ponga cajas nido, para atraer a halcones peregrinos, que no les faltará comida. Si es que tienen edificio altos, y donde no sean molestados.
0 K 14
devilinside #2 devilinside
No hay problema, cuando haya cotorras argentinas las palomas desaparecerán
0 K 11

menéame