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Vecinos de Móstoles denuncian una invasión de palomas: «No se pueden ni tener abiertas las ventanas»
Afecta al barrio de Estoril II. Vecinos de Móstoles denuncian una invasión de palomas: «No se pueden ni tener abiertas las ventanas»
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#1
ombresaco
...así empiezan los embarazos imprevistos
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#4
A_S
#1
y encima justo pasada Semana Santa, muy sospechoso
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#5
Alfon_Dc
#1
La noticia en si, no tiene relevancia..pero solo por las risas de tu comentario,merece llegar a portada.
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#3
Tunguska08Chelyabinsk13
*
Palomas cimarronas, un subproducto de los mascotistas. Que ponga cajas nido, para atraer a halcones peregrinos, que no les faltará comida. Si es que tienen edificio altos, y donde no sean molestados.
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#2
devilinside
No hay problema, cuando haya cotorras argentinas las palomas desaparecerán
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