Vanessa Redgrave fue la primera en Hollywood en defender la causa palestina en una noche en los Oscar que nadie olvidará

Vanessa Redgrave ganó como actriz de reparto por interpretar a Julia en la película de Fred Zinnemann de 1977... Vanessa se lanzó al ruedo y agradeció a los miembros de la Academia por no haberse dejado amedrentar con “las voces intimidatorias de un pequeño grupo de sionistas rufianes, cuyo comportamiento es un insulto para los judíos de todo el mundo y su gran y heroica lucha contra el fascismo y la represión”. A continuación, arremetió contra Nixon y McCarthy y su caza de brujas y prometió seguir luchando contra el antisemitismo y el fascismo

zachariah #1 zachariah
Feilz cumpleaños, jefaza!
El discurso completo:
youtu.be/IAcOsK9gRLk
1 K 19
zachariah #2 zachariah
El año anterior, Redgrave había vendido dos casas para reunir fondos para realizar The Palestinian , un documental sobre la lucha palestina que ella misma narró. Después de su nominación al Oscar por Julia , el grupo terrorista Liga de Defensa Judía (JDL) amenazó a los miembros de la Academia con repercusiones si votaban por Redgrave, citando su película "unilateral" y su apoyo al pueblo palestino.

asawinstanley.substack.com/p/how-one-actress-faced-down-the-zionist [EN]
1 K 19
zachariah #3 zachariah
The Palestine (1977)
youtu.be/1mQiDpzZJuw
0 K 9

