7
meneos
19
clics
De Vallecas a la playa: un instituto recibe donaciones para financiar su viaje de fin de curso después de más una década sin poder hacerlo
El IES Numancia, que acoge a estudiantes con situaciones sociales y económicas complicadas, lanzó una campaña para cumplir el sueño de muchos de ellos de irse de vacaciones
actualidad
#2
Escafurciao
El problema no es el dinero, siempre se puede vender algo, lo que pasa es que no hay profesor o padre que se responsabilize y aguante a según que grupo de "niños", parece que estos son más organizados, espero lo disfruten, en el mío paso varios años.
1
K
14
#3
Restrepo77
Años 80.
Yo también me quede sin viaje de fin de curso por culpa de una fresca que aprovecho unos el viaje unos años antes para tirarse a todo lo que pudiese y se quedó preñada de vete tú a saber quién.
3 años estuvieron sin hacer viajes por si se volvía a repetir.
0
K
7
#4
Don_Pixote
El mío del instituto fue por toda Italia y bendita paciencia la de los profesores…
Porque me acuerdo de liadas varias, como unos haciéndose con la llave maestra del hotel y entrando en todas las habitaciónes por la noche , incluidas las de los profesores.
0
K
7
#1
AntiTankie
Hacienda esta esperando
0
K
6
