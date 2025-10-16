edición general
De Vallecas a la playa: un instituto recibe donaciones para financiar su viaje de fin de curso después de más una década sin poder hacerlo

El IES Numancia, que acoge a estudiantes con situaciones sociales y económicas complicadas, lanzó una campaña para cumplir el sueño de muchos de ellos de irse de vacaciones

Escafurciao
El problema no es el dinero, siempre se puede vender algo, lo que pasa es que no hay profesor o padre que se responsabilize y aguante a según que grupo de "niños", parece que estos son más organizados, espero lo disfruten, en el mío paso varios años.
Restrepo77
Años 80.
Yo también me quede sin viaje de fin de curso por culpa de una fresca que aprovecho unos el viaje unos años antes para tirarse a todo lo que pudiese y se quedó preñada de vete tú a saber quién.

3 años estuvieron sin hacer viajes por si se volvía a repetir.
Don_Pixote
El mío del instituto fue por toda Italia y bendita paciencia la de los profesores…

Porque me acuerdo de liadas varias, como unos haciéndose con la llave maestra del hotel y entrando en todas las habitaciónes por la noche , incluidas las de los profesores.
AntiTankie
Hacienda esta esperando
