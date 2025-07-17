Valencia lidera la subida del alquiler con 107 interesados por cada piso

Valencia ha alcanzado un "nivel muy preocupante" de tensión del alquiler tras desaparecer del mercado 10.000 viviendas en los últimos cinco años. La desesperación por encontrar vivienda ha llegado a tal extremo que cada piso de alquiler que sale al mercado genera el interés de 107 familias. Mientras que la oferta de vivienda se reduce, la demanda se ha multiplicado por diez desde el estallido de la pandemia. El número de contactos de interesados por cada piso que queda libre ha pasado de 10,5 en 2020 a 107 en el segundo trimestre de este año.