Valencia lidera la subida del alquiler con 107 interesados por cada piso

Valencia ha alcanzado un "nivel muy preocupante" de tensión del alquiler tras desaparecer del mercado 10.000 viviendas en los últimos cinco años. La desesperación por encontrar vivienda ha llegado a tal extremo que cada piso de alquiler que sale al mercado genera el interés de 107 familias. Mientras que la oferta de vivienda se reduce, la demanda se ha multiplicado por diez desde el estallido de la pandemia. El número de contactos de interesados por cada piso que queda libre ha pasado de 10,5 en 2020 a 107 en el segundo trimestre de este año.
En cuanto la gente vea que es insoportable el verano porque esta es la tendencia y luego inundaciones y lluvias esto explota, dale 1 año
Uno de los problemas de que la vivienda sea un activo financiero y no exclusivamente para vivir es que el mercado es muy vulnerable a un cataclismo, aunque lo veamos sólido. Hablamos de segundas viviendas, viviendas para alquilar a turistas, extranjeros o nómadas digitales o simplemente para invertir. Si las cosas vienen mal dadas toda esa gente no está atada a la zona como los oriundos y tienen la vivienda en propiedad. Se puede quedar todo hecho un solar si se dan determinadas circunstancias como una crisis global o cambio climático severo, sobre todo cuando las familias nativas están desapareciendo, los demás tiene más facilidad para volar.
Por otra parte, el precio NO VA A BAJAR si la demanda aumenta más que la oferta. Por ejemplo, según el INE en España cada año hay 250k nuevas familias y sólo 100k nuevas viviendas construidas. Si duplicas el número de viviendas construidas, sigue estando por debajo del aumento de demanda (250 > 200) y por tanto el efecto sería que el precio sube, pero más lentamente.
A eso súmale los pisos turísticos, segundas o terceras viviendas etc, y aún tendrías que construir 5 o 6 veces más de lo actual.
¿es eso asumible?