Por qué uso DuckDuckGo como buscador por defecto y tú también deberías

Desde hace ya muchos años, los diferentes escándalos nos han hecho mirar un poco más por nuestra privacidad. Compañías como Google o Facebook no la respetan, ya que necesitan parte de nuestra información para su modelo de negocio, y fue sobre todo cuando esto salió a la luz que DuckDuckGo subió como la espuma. Y es que se trata de un buscador con una filosofía diferente: no guardan nuestras búsquedas, por lo que no podrían usar nuestra información ni aunque quisieran. Así que ya tenemos un primer motivo: la privacidad.