El uso de los carriles bici crece un 17% en el último año en Barcelona

El uso de los carriles bici en junio creció un 17% respecto al mismo mes del año anterior en el global de los 318 puntos con espiras electromagnéticas bajo el asfalto que cuentan los usuarios que pasan por encima, ya sean bicicletas o patinetes. El descenso de un 6% que detectaban los observadores del RACC en 14 carriles bici no coincide con el Excel completo de toda la ciudad del que disponen los técnicos municipales, en el que se detectan números positivos en nueve de cada diez carriles bici de la ciudad.