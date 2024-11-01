Usan el calor del superordenador IA Olivia para calentar piscifactorías

Los ordenadores más rápidos del mundo entran en la categoría de superordenadores y acaban listado en el TOP500 que los ordena por rendimiento. Pero esta vez no nos toca a hablar de uno de estos superordenadores que está en esos primeros puestos, sino de uno que tiene una doble utilidad. Además de ser usado para sus tareas habituales, el calor residual del superordenador Olivia generado por cientos de procesadores EPYC y GPU NVIDIA H100 acaba siendo usado en piscifactorías de salmones.