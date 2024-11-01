edición general
¿Para qué usa la gente ChatGPT? OpenAI proporciona algunos números [eng]

El equipo de investigación económica de OpenAI ha publicado un documento de trabajo del National Bureau of Economic Research (en asociación con el economista de Harvard David Denning), el primero de su tipo, que detalla cómo las personas terminan usando ChatGPT a lo largo del tiempo y en diferentes tareas. Si bien otras investigaciones han intentado estimar este tipo de datos de uso mediante encuestas autoinformadas, este es el primer documento con acceso directo a los datos

Torrezzno
Esta gráfica es muy interesante. Está dejando obsoletos a los portales de búsqueda. ¿Sera porque chatgpt lo hace mejor o porque los portales de búsqueda devuelven basura al centrar su modelo de negocio en la publicidad?  media
cosmonauta
#3 Ambas. en mi opinión es más cómodo la mayoría de veces. Pero también tiene culpa la cantidad de publicidad que suelta google a la que "huele" una referencia a un producto.

Intentad saber como funciona una freidora de aire, por ejemplo.
The_real_deal
#3 no te preocupes que la publicidad en las respuestas de gpt es lo proximo.
frg
#10 ¿No está ya incluida?
The_real_deal
#19 yo lo uso bastante y no me ha aparecido nada
Torrezzno
#20 ojo que ahora hay una categoría de videos que se llama "JOI" y están curiosos:

www.dictionary.com/e/acronyms/joi/
skaworld
#25 "ahora"  media
The_Ignorator
#25 ¿ahora?
skaworld
Yo... mientras la gente no se la casque con el...

Toda tecnologia recibe el apoyo masivo del publico cuando te sirve pa follar solo o con gente. Y no se yo la calidad de la literatura erotica de ChatGPT.
Torrezzno
#6 tiene almacenadas todas las obras del marques de Sade.¿ Tu que crees? :roll:
skaworld
#7 Que eres de los que escucha el argumento en Xhamster
#12 NO86
#6 Sexting con ChatGPT, la nueva moda.
pip
#6 ya hubo casos y más que habrá, de gente enamorada. Neorománticos del siglo XXI, enamorados de seres incorpóreos e intangibles, vanos fantasmas de niebla y luz que no pueden amarlos.
skaworld
#17 pero dan pa paja?
devilinside
#6 A ver, ¿vale para hacerse fotopollas? ¿No? No hay más preguntas, señoría
skaworld
#34 Por cosas como estas se que la IA todavia no razona.

Una autentica inteligencia te diria que... Francisco Javier... Mejor no...
karakol
Tengo una vecina muy mayor, noventa y pico años, que no tiene familia y vive sola, pero que se desenvolvía perfectamente en el día a día en su casa. Además, con toda la lucidez del mundo, estaba al tanto de todos y de todos.

Suelo pasar a verla, para ver como va todo o si necesita algo y hace varias semanas le ocurrió algo en los ojos y ya se quedó con la visión muy limitada. Ya no puede leer, casi no puede ver la tele para distraerse y aunque todavía puede valerse en casa todo esto le afecto…   » ver todo el comentario
frg
#32 Gracias, lo pongo en ua cola de "probar".

¿Lo estás usando?, ¿cual es tu impresión general?
Pacman
Yo la uso cada vez menos.
ha bajado la calidad y también ha bajado el tiempo que puedes usarla sin que te pida pasar por caja

Copilot me funciona muy bien para lo que necesito y no tiene esa limitación si te logueas con tu cuenta Microsoft
Pacman
#24 para mi no hay dilema

Si no me ofreces respuestas correctas te dejo de usar como buscador

Será por opciones.
crycom
#28 Tú que has vivido búscando en el navegador y cacharreando, las nuevas generaciones con un asistente de IA todo el tiempo a su lado y que tienen la capacidad de atención y la paciencia mermadas (bueno todo mermado según los últimos estudios) sí tendrán ese dilema.
1 K 18
pedrobotero
SPAM si, pero puede que a alguien le interese. Perplexity pro con acceso a chatgpt 5 thinking, gemini pro 2.5 y Grok 4 gratis durante un año. Para cancelar nada mas darse de alta hay que hacerlo desde la web, no vale desde la app www.xataka.com/basics/perplexity-pro-gratis-durante-1-ano-como-consegu
Esfingo
Para comparativas de productos, preguntarle cosas de excel y algún meme.
Muzaman
Me sorprende ver que se usa en un porcentaje bajo para salud emocional y relaciones... Se venía diciendo q el porcentaje de uso como "amigo/psicologo" Era grandísimo
SMaSeR
#15 Normal, te da siempre la razón xD.
Narmer
Yo, últimamente, como sustituto de Google.
ronko
#1 La de google, o sale cuando le da, a veces no sale y la mitad de las cosas que dice, los resultados del buscador la desmienten diciendo lo contrario.
Pacman
#2 si, ojito con las respuestas que en muchísimas ocasiones se las inventa o las dice mal.
ronko
#5 Una vez buscaba sobre Paz Padilla en la serie Aladina, respuesta "no existe nadie llamado Paz Padilla relacionado con Aladina", en los resultados el primero era la IMDB y el segundo la wikipedia, buscaba los resultados, respondió por que le dió, pero me llamó la atención.
have_a_nice_day
#11 Me da mucha curiosidad por qué buscabas sobre Paz Padilla en Aladina
crycom
#5 Y ese va a ser el dilema aceptar respuestas sesgadas intencionalmente y erróneas en muchas ocasiones a cambio de la inmediatez vs información no tan inmediata y menos actualizada de otros repositorios.
#13 DatosOMientes
#2 La vista generada por IA de Google la ignoro sistemáticamente. Es ponzoña.
EsUnaPreguntaRetórica
#1 Para eso está DuckDuckGo.
frg
#8 La calidad de los buscadores decrece. No hay excepción.
The_Ignorator
#18 pero la solución no es sustituir un buscador, que podrá funcionar reguleramente, por una IA que va a tragarse datos buenos y datos malos sin distinguir....y luego confiar en ello.
CC #1
tul
#18 prueba una instancia de searxng como por ej searx.bndkt.io/
si te gusta lo puedes selfhostear github.com/searxng/searxng
SMaSeR
Lo que mola es meterle una "personalidad" y tener charlas largas. Luego le haces preguntas y parece tu colega el "Toñin" respondiendo.

Se me ha roto el frigorífico!!, tengo uno con puerta de cristal, recomienda el que consideres mejor calidad precio

ChatGPT 5 Plus

Necesito hacerte un par de preguntas para acertar de verdad, que ya sabes que no me gusta perder el tiempo:

A mi me maltrata la hija de puta.
#30 higlewit
Está claro que el uso está evolucionando pero no está nada claro hacia donde.
menéame