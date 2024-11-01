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Uno de los pilares de la cultura gastronómica de España ha entrado en crisis: el menú del día de tres platos
En la España de 2026 no cocinamos ni comemos como en la de 1980. Y eso está transformando los menús
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:
menú
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españa
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#1
Kasterot
En Bilbao lo jodido es encontrar un bar de menú y luego aún más jodido que no sea un atraco.
Pasas de una hamburguesa a tener que gastar unos 30€. Entre medias como no vayas a un polígono industrial .. nada.
Y platos de cuchara (alubias , lentejas....) ni lo sueñes. Ahora todos somos modernos e imaginativos
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K
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#7
EsUnaPreguntaRetórica
No sé a qué bares va esta gente, pero en mi zona todos los menús del día tienen un primero, segundo y postre.
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K
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#6
elgranpilaf
Los menús y salir a comer en general. Hoy he ido al goiko y por una hamburguesa y una cerveza 20 euros. Última vez que voy
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#4
josde
Todavía existen muchos sitios con menú del dia,incluido festivos, eso si es mas caro lo mismo en sábados, domingos y festivos.
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K
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#9
Un_señor_de_Cuenca
Hoy en casa han caído aperitivos, primero, segundo, fruta y postre. Moraos nos hemos puesto.
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#3
ver98
*
Bueno, en fin, pues nos despedimos de esta entrañable tradcición francesa de hace 100 años...
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#5
JosAndres
Venga ya, el propio autor del artículo da en el clavo del asunto, aunque luego se entretenga divagando:
los menús con primeros, segundos y postres se arriesgan a convertirse en algo extraordinario,
un lujo
reservado para bodas, Fin de Año u otras ocasiones especiales
Esa es la cuestión: que se han convertido en un lujo, nos hemos empobrecido tanto que ahora son un lujo.
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#8
beltraneja
#5
A mi los tres platos para diario, y para ceremonias también la verdad, me han parecido siempre demasiado. No solo en volumen, en demasiado de todo, en casa no como así. De hecho por en el bar que tenía al lado del gimnasio hace ya como 15 años podías pedir medio menú.
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K
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#2
Format_C
El menu ya no existe. Por lo menos como fue concebido. Un plato simple, popular, completo y a un precio asequible.
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K
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9
comentarios)
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Pasas de una hamburguesa a tener que gastar unos 30€. Entre medias como no vayas a un polígono industrial .. nada.
Y platos de cuchara (alubias , lentejas....) ni lo sueñes. Ahora todos somos modernos e imaginativos
los menús con primeros, segundos y postres se arriesgan a convertirse en algo extraordinario, un lujo reservado para bodas, Fin de Año u otras ocasiones especiales
Esa es la cuestión: que se han convertido en un lujo, nos hemos empobrecido tanto que ahora son un lujo.