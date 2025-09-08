Uno de los muertos en el ataque a tiros de Jerusalén es un joven español de Melilla

Yaakov Pinto, de 25 años, se acababa de casar y, aunque era natural de la ciudad autónoma, vivía en Israel. A ellos hay que sumar una mujer de unos 50 años que fue trasladada en estado crítico al hospital y otro fallecido en otro centro hospitalario. Según el MDA, doce personas más fueron trasladadas a hospitales, de ellas siete en estado grave por heridas de bala, tres leves por fragmentos de vidrio y dos más en estado moderado.