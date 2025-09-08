edición general
Uno de los muertos en el ataque a tiros de Jerusalén es un joven español de Melilla

Uno de los muertos en el ataque a tiros de Jerusalén es un joven español de Melilla

Yaakov Pinto, de 25 años, se acababa de casar y, aunque era natural de la ciudad autónoma, vivía en Israel. A ellos hay que sumar una mujer de unos 50 años que fue trasladada en estado crítico al hospital y otro fallecido en otro centro hospitalario. Según el MDA, doce personas más fueron trasladadas a hospitales, de ellas siete en estado grave por heridas de bala, tres leves por fragmentos de vidrio y dos más en estado moderado.

#8
#6 A mí me pasa lo mismo, lo de no creerme nada, con los dos bandos. Pero en este caso sí creo que sea un atentado terrorista, sobre todo cuando los dos perpetradores han sido abatidos. No creo que haya muchos soldados árabe-israelíes dispuestos a inmolarse por Netanyahu.

"Dos hombres armados, a los que el grupo islamista Hamás ha calificado como "luchadores de resistencia", abrieron fuego contra los pasajeros antes de ser abatidos por un civil armado y un soldado, según informó la Policía israelí. "

www.20minutos.es/internacional/ataque-terrorista-autobus-israel-cuatro
#1 jorgeesc
Qué pinta a ataque de falsa bandera!
#3 strike5000
#1 A estas alturas Israel no necesita justificar sus ataques a Gaza, están más allá de cualquier necesidad de ello.
#6 jorgeesc
#3 pero sí necesitan mantener algo de apoyo a Netanyahu, empiezan sus juicios por corrupción!
También es buen momento para un atentado. No durante los ataques de Irán, no, cuando empieza su juicio.
No me creo absolutamente nada ya de lo que venga de Israel. Si ellos dicen que es un ataque terrorismo, lo más probable es que hayan sido ellos.
#4 Format_C
#1 venía a decir eso
#5 Kuruñes3.0
Que falsa bandera ni que niño muerto, la gente cuando está desesperada toma medidas desesperadas y leugo pasan estas cosas. Me parece que hasta poco pasan.
#2 security_incident
Parece que estaba más seguro en casa. El artículo no dice qué hacía el pobre de Yakoov en Palestina. Entre los muertos hay al menos un soldado. Espero que no fuera Yakoov.
Descansa en Paz
#7 CharlesBrowson
y que hacia alli? no seria uno de esos de doble nacionalidad? ojo avizor con esos elementos
