Uno de los muertos en el ataque a tiros de Jerusalén es un joven español de Melilla

Yaakov Pinto, de 25 años, se acababa de casar y, aunque era natural de la ciudad autónoma, vivía en Israel. A ellos hay que sumar una mujer de unos 50 años que fue trasladada en estado crítico al hospital y otro fallecido en otro centro hospitalario. Según el MDA, doce personas más fueron trasladadas a hospitales, de ellas siete en estado grave por heridas de bala, tres leves por fragmentos de vidrio y dos más en estado moderado.
| etiquetas: jerusalén , tiroteo , español
"Dos hombres armados, a los que el grupo islamista Hamás ha calificado como "luchadores de resistencia", abrieron fuego contra los pasajeros antes de ser abatidos por un civil armado y un soldado, según informó la Policía israelí. "
www.20minutos.es/internacional/ataque-terrorista-autobus-israel-cuatro
También es buen momento para un atentado. No durante los ataques de Irán, no, cuando empieza su juicio.
No me creo absolutamente nada ya de lo que venga de Israel. Si ellos dicen que es un ataque terrorismo, lo más probable es que hayan sido ellos.
Descansa en Paz