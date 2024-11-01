Uno de los inmigrantes desalojados en Badalona, a García Albiol: «Si nos dejan entrar a todos en España, después no nos pueden dejar abandonados»

El alcalde de la ciudad charló el pasado mes de octubre con uno de los 'okupas' del instituto B9, desalojados este miércoles por los Mossos d'Esquadra. Durante esta charla con uno de ellos, el hombre cargó directamente contra el Gobierno de España por «dejarles abandonados» tras permitirles la entrada en el país. Así lo publicó el propio alcalde de Badalona en sus redes sociales, haciéndose eco de la queja de este migrante africano asentado en el recinto del B9.