Uno de los inmigrantes desalojados en Badalona, a García Albiol: «Si nos dejan entrar a todos en España, después no nos pueden dejar abandonados»

El alcalde de la ciudad charló el pasado mes de octubre con uno de los 'okupas' del instituto B9, desalojados este miércoles por los Mossos d'Esquadra. Durante esta charla con uno de ellos, el hombre cargó directamente contra el Gobierno de España por «dejarles abandonados» tras permitirles la entrada en el país. Así lo publicó el propio alcalde de Badalona en sus redes sociales, haciéndose eco de la queja de este migrante africano asentado en el recinto del B9.
| etiquetas: albiol , badalona , charla , inmigrantes , desalojo
Es interesante que tenga la percepción de que venir a un sitio en el que no va a tener cómo ganarte la vida no es culpa suya, y que España "te suelta como inmigrante para que entres". ¿De dónde sacará tales ideas? Al final es alguien que lo ha vivido en primera persona. No se me ocurre una respuesta...
De todos modos, yo creo que tendrían más suerte probando en alguna localidad en la que haya ganado una fuerza política más abierta a acogerlos. ¿no?
Tenían que haberse ido a un ayuntamiento gobernado por los buenos
Igual debería pillar la indirecta y coger un avión.
Se lo pagamos nosotros si hace falta y hasta le facilitamos los trámites si su país no permite la entrada a sus propios ciudadanos si les falta algún papel.