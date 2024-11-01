edición general
Uno de los inmigrantes desalojados en Badalona, a García Albiol: «Si nos dejan entrar a todos en España, después no nos pueden dejar abandonados»

El alcalde de la ciudad charló el pasado mes de octubre con uno de los 'okupas' del instituto B9, desalojados este miércoles por los Mossos d'Esquadra. Durante esta charla con uno de ellos, el hombre cargó directamente contra el Gobierno de España por «dejarles abandonados» tras permitirles la entrada en el país. Así lo publicó el propio alcalde de Badalona en sus redes sociales, haciéndose eco de la queja de este migrante africano asentado en el recinto del B9.

#1 cybermon *
Deberían darle casa y subsidio a esta pobre gente, quitársela a los nacionales y que se busquen la vida
8 K 82
SeñorPresunciones #6 SeñorPresunciones
#1 El ya mítico falso dilema que todo imbécil se traga hoy en día...
10 K 98
humono #9 humono
#6 Información de Octubre guardada por si hace falta y después de las imágenes de hoy y ayer en la TV hay que defender.., por supuesto, Albiol presidente!
1 K 10
manzitor #10 manzitor
#1 Existen los tontos y luego las categorías superiores.
3 K 37
DrEvil #2 DrEvil *
«España te suelta como inmigrante para que entres. Si haces eso, habrá que buscar una solución, porque no es nuestra culpa. Ya que te permiten entrar, te tienen que dar una solución para que convivamos aquí, no dejarte abandonado»

Es interesante que tenga la percepción de que venir a un sitio en el que no va a tener cómo ganarte la vida no es culpa suya, y que España "te suelta como inmigrante para que entres". ¿De dónde sacará tales ideas? Al final es alguien que lo ha vivido en primera persona. No se me ocurre una respuesta...

De todos modos, yo creo que tendrían más suerte probando en alguna localidad en la que haya ganado una fuerza política más abierta a acogerlos. ¿no?
5 K 65
plutanasio #4 plutanasio
#2 Eso es lo que dije yo, que busquen una ciudad donde no haya tantos fachas que seguro que sus vecinos hasta les acogen en sus casas. Tienen dónde elegir.
2 K 36
BlackDog #12 BlackDog *
#2 Esto es el problema de no ser duros con la inmigración ilegal, crea efecto llamada, y la gente viene aquí esperando vivir de paguitas y del cuento, les toca un alcalde facha y se preguntan... pero si mi primo me dijo que estaba cobrando 1.000€ al mes si hacer nada....

Tenían que haberse ido a un ayuntamiento gobernado por los buenos
2 K 26
Sawyer76 #8 Sawyer76
Tiene razón, nunca debimos dejarles entrar.
5 K 51
Antipalancas21 #15 Antipalancas21
Es que irse a Badalona el único alcalde facha de Cataluña tiene su merito
1 K 39
tetepepe #13 tetepepe
¿Se sabe ya lo que la fachaprensa le ha pagado a este infeliz por decir semejante estupidez?
1 K 17
CerdoJusticiero #14 CerdoJusticiero
#13 Entrevistan a una persona desesperada que suelta las cosas tal y como las ve desde su punto de vista individual, no siendo el portavoz o representante de nadie más que de sí mismo, y todos los xenófobos hiponeuronales haciéndose pajas en círculo.
0 K 10
domadordeboquerones #5 domadordeboquerones
No se puede tener más razón oigan
1 K 15
Gry #7 Gry
¿A los que pasan por los Centros de Internamiento de Extranjeros no les sueltan con una orden de expulsión cuando no es posible expulsarlos directamente por falta de acuerdos con el país de origen?

Igual debería pillar la indirecta y coger un avión.

Se lo pagamos nosotros si hace falta y hasta le facilitamos los trámites si su país no permite la entrada a sus propios ciudadanos si les falta algún papel. :-P
0 K 15
bigmat #3 bigmat
Señor inmigrante ilegal, estoy deacuerdo con usted, dígame de qué país procede y en 24-48 horas le meto en un vuelo de vuelta a su país. ¿ok?
1 K 14
#11 pozz
El que tiene que asumir la responsabilidad, es quien toma la decision de dejarlos entrar.
2 K 5

